Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığının soruşturulmasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesi ile ilgili Buz Rezidans’ta daire yolsuzluğu iddialarına ilişkin kendisinin, eşinin, çocuklarının ve tüm yakınlarının varlıklarının araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını isteyecek. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de dün 'usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair' iddialarla ilgili kendisi ve eşi hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin’in haberine göre, hazırlanan önerge bugün meclise sunulacak.

İddialar neydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile eşi İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin 17 dairesinin bulunduğu rezidansta dairesi olduğu iddia edilmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da kızının rezidans dairesi almasıyla ilgili olarak, "Kızıma haram yememesini öğrettim, kul hakkı yememesini öğrettim, onlar bunu gayet iyi biliyorlar. Hepsi onurlular, pırıl pırıl insanlar. Onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Onlar alınteriyle kazandılar, kul hakkı yemediler, hırsızlık yapmadılar. Onlarla gurur duyuyorum, onları seviyorum, onlarla her zaman övünç duyuyorum" demişti.

Dün de Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, basında yer alan "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair" iddialara ilişkin, kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında soruşturma başlatılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.