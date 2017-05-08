Kılıçdaroğlu: Partiyi karıştırmak için Saray'dan düğmeye basıldı; bazı arkadaşlar bilinçli olarak hizmet etti

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar gündemli olarak olağanüstü toplandı. Sağlar’ın sözlerini "tekzip" etmesine, haberde söylemediği cümleler olduğu savunması yapmasına karşın 38 kabul 19 ret oyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Toplatının başında konuşan Kılıçdaroğlu’nun "Biz her şeyi biliyoruz. Bu partiyi karıştırmak amacıyla Saray’dan düğmeye basıldı, talimat verildi. Bunun üzerine bazı arkadaşlar bilinçli bazı arkadaşlar da bilinçsiz olarak bu projeye hizmet etti" dediği öğrenildi.

CHP’li Sağlar, havuz medyasına verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'nu "tek adamlık"la eleştirmişti. Sağlar’ın açıklamaları MYK’de tartışılmış ve MYK’den oy birliğiyle Sağlar’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilmesi talebiyle PM’ye sevk edilmesi kararı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu aynı gün, PM üyelerine gönderdiği mesajla 7 Mayıs Pazar günü PM’nin Sağlar gündemli olarak olağanüstü toplanacağını duyurmuştu. Sağlar, yaptığı açıklamalarla, CHP’nin Tüzüğü’nün "Parti Suçları’nı düzenleyen 70. maddesinde yer alan ‘Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları’ kapsamında ‘Programa ve Tüzük kurullarına aykırı davranmak, partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak, parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasel çalışmalara ve eylemlere destek katkıda bulunmak’ fıkrasına aykırı davranmakla" suçlandı.

"Tekzip ediyorum"

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in kulis haberi şöyle:

Toplantıda savunma yapan Sağlar ılımlı bir konuşma yaptı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinde çıkan manşete ilişkin Sağlar, "Haberi tekzip ediyorum" diyerek, haberde geçer bazı ifadelerin kendisine ait olmadığı savunmasını yaptı. Sağlar’ın bu sözlerine karşın toplantıda tepkiler sürdü. Bazı üyelerin ‘ihraç’ cezasının çok ağır olduğu ‘kınama’ veya ‘uyarı’ cezası olması gerektiğini söylediği öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun aradan geçen zaman içinde Sağlar’ın haberi tekzip ettiğine ilişikin bir açıklama beklediğini, ancak Sağlar’ın düzeltme yapmaması yüzünden bu noktaya gelindiğini söylediği belirtildi. Sağlar’ın ise tekzip yapacak zaman bulamadan kendisini disiplin sürecinde bulduğunu söylediği ifade edildi.

Sağlar: Üzgünüm

Toplantıda PM üyelerinin Sağlar’dan "özür dilemesini" istediği öğrenildi. Sağlar'ın gittikçe ağırlaşan tepkiler üzerine tekrar söz aldığı ve "Benim söylemediğim sözler manşete çekildi. Ben böyle bir olaydan dolayı PM’yi topladığım için üzgünüm. Böyle bir olay nedeniyle partinin gündemini meşgul ettiğim için üzgünüm" dediği iddia edildi.

Bu sözlerin de tatmin edici bulunmaması üzerine, Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte parti içi konuların konuşulması yanlış. Önemli olan bir ‘hayır’ var. Hepimizin ortak sorumluluğu ‘hayır’ı çoğaltmak, azaltmak değil. Partiyi Türkiye’nin gündemine bu şekilde getirmek doğru değil. Cumhurbaşkanı’nın partisine üye olduğu gün bu tür şeylerin yapılmasını yadırgıyorum. Bu tür şeyleri doğru bulmuyorum. Bu bütünlüğü koruyacağız. Parti içi eleştirileri kabul ediyorum, önerilerinize açığım ama bu tür yöntemler parti için de Türkiye için de ‘hayır’ için de doğru olmamıştır. Erdoğan’ın partiye üyeliği tartışılmıyor böyle bir ortamda. Partinin programına, tüzüğüne herkes uyacak. Eleştiriyi ve tartışmayı haklı buluyoruz ama kamuoyunda partiyi tartışmayı hiçbir zaman doğru bulmadım" ifadesini kullandı.

İhraç kararı çıktı

PM’de yaklaşık 6 saat sonra kapalı oylamaya geçildi. 60 üyeli PM’de 59 kişi oy kullandı. Oylama sonucunda 38 kabul, 19 ret, 2 çekimser oyla Sağlar’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki kararlaştırıldı.

Bir PM üyesinin eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın da disipline verilmesini istediği belirtildi. Ancak kulislerdeki genel kanı, Baykal’ın Abdullah Gül ve muhalif açıklamalarına karşın "eski genel başkan torpili"nden yararlandığı yönünde olduğu öğrenildi.

Böke’ye ağır eleştiriler

Toplantıda Sağlar kadar önemli olan bir diğer isim de parti görevlerinden istifa eden Selin Sayek Böke oldu. Toplantıda ağır şekilde eleştirilen Böke’ye yaptıkları ve söyledikleri arasında fark olduğu, hatta bir üyenin "Sözde profesör" dahi dediği öğrenildi. Sert eleştirilerin ardından söz alan Böke’nin de kişisel tartışmalara girmeyeceğini söylediği, ancak düşüncelerini ‘şerh’ olarak yüksek sesle ifade ettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmadığı konusunda şikayet ettiği belirtildi. Böke’nin "İstifam bireyseldir. Sözcülükle ilgili sorunlar yaşadığım ve Genel Başkan’a saygı duyduğum için istifa ettim. Haysiyet cellatlığını kabul etkimiyorum. Sine-i millet tartışmasından sonra devam etmem yanlış olurdu. Devam etseydim koltuk sevdalısı olurdum ama ben makamlarımı terk ettim” dediği öğrenildi. Öte yandan Böke’nin MYK’de "Farklı bir siyasi klik karar alıyor" dediği ve bunun üzerine toplantı salonunda tansiyonun yükseldiği kaydedildi. Böke’nin ayrıca en yüksek oyu alarak PM’ye seçildiğini ve mücadelesine devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Böke’ye ‘proje ürünü’

Böke’nin sözleri yeniden sent eleştirilere neden oldu. Bir PM üyesinin “Madem sine-i millet tartışmasından sonra durman yanlıştı, o zaman PM’den de istifa edin. Eleştirenlere hamaset cellatlığı derken siyaset mi yapmış oluyorsunuz. Bu insanların emeğini, parasını harcadığını, ailesinden feragat ederek çalıştığını gözardı ediyorsunuz. Haddinizi bilin” dediği belirtildi. Ayrıca Böke’nin istifasının Sağlar için olağanüstü toplanan PM’den bir gün önce olması da Böke’ye “Bir proje olduğunuzu gösterdiniz” sözlerinin söylenmesine neden oldu.

"Saray’dan düğmeye basıldı"

Edinilen bilgiye göre toplantının başında konuşan Kılıçdaroğlu’nun ise "Biz her şeyi biliyoruz. Bu partiyi karıştırmak amacıyla Saray’dan düğmeye basıldı, talimat verildi" dedi. Bunun üzerine bazılarının bilinçli bazılarının ise bilinçsiz olarak bu projele hizmet ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu partiye, partiiçi demokrasiyi getiren benim, kimse kusura bakmasın. Bu partiyi korumak da benim görevim. Genel Başkan olmak isteyen varsa buyursun, hatta delegelerle buluşması için yardımcı olurum. Kendi cebimden para verir, salon tutarım. Ama hiç kimseye partiyi yıprattırmam" diye konuştu.

"Başka istifa beklemiyorum"

CHP’liler PM toplantısı öncesinde gazetecilere, Sağlar ve Böke’nin istifasına ilişkin konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Böke’nin istifasını “Yaşadıklarımızın hiçbiri sürpriz değil” diye değerlendirdi. Başka istifa olup olmayacağına yönelik de “Siyasette her şey mümkün hiç bir şey imkansız değil ama ben beklemiyorum” dedi. Olağanüstü kurultay tartışmalarına “Öyle bir tartışma başlamadı ki bitsin. Bir iki kişi bir şey talep ediyor diye bu işler olmaz. Kurultayın toplanma şekli bellidir. 3 şekilde genel başkan toplar, PM toplar, seçimli isteniyorsa 650 imza ile toplanabilir” ifadelerini kullandı.

"Beklenti çok farklı"

Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise parti açısından olağanüstü bir sürece girildiğini belirterek, bunun olmaması gereken bir süreç olduğunu kaydetti. Aydın, "Taşıyıcısı olduğumuz yüzde 49’un bizden beklentisi çok daha farklıydı. Hepimizin şaşkınlıkla izlediği bir sürece geldik. Olağan kurultay takvimi açıklandı. Bu takvim işlerken tekrar bir kurultay daha yapıp altı ay içinde bir kurultay yapmanın doğru bir karar olacağını düşünmüyorum” dedi.

"PM sağduyulu davranacak"

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise PM’nin Sağlar konusunda ‘sağduyulu’ davranacağına inandığını belirterek, “Ülkede ciddi sorunlar var bizim esas gündemimiz bu olmalı. Bu aile içi bir sorun en iyi şekilde çözülecek” dedi. Tüm Böke’nin istifasını da ‘sürpriz’ olarak nitelendirdi.

"Delege CHP’li olacak"

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partinin olağan kurultay sürecinin başladığını vurgulayarak, ‘’Yeni gelen delegasyon Marslı olmayacaktır. CHP’li olacaktır. Dolayısıyla mevcut delege ile kurultay yapmak yerine olağan kurultay sürecini beklemek daha sağlıklı olur diye düşüyorum’ ‘dedi.

"Arzu etmediğimiz günler"

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, verilecek kararın partiiçi tartışmaları bitiren ve yeni tartışmaları yaratmaktan uzak, partinin gücünü arttıran bir karar olacağını söyledi. Yılmaz, “Arzu etmediğimiz, hak etmediğimiz gündemleri konuşuyoruz. Türkiye’nin de partinin de buna ihtiyacı yok” dedi. Yılmaz Böke’nin istifasını ise, “PM üyesi ama MYK üyeliğine ve parti sözcülüğüne genel başkanımızın takdiri ile geldi. Dolayısıyla kamuoyunu aydınlatmaktan ziyade genel başkanı aydınlatması gibi bir zorunluluğu vardı. Türkiye’nin kurtarıcıya ihtiyacı yok, güçlü partilere ihtiyacı var. Kimse de kurtarıcı değil. Bir tek kurtarıcı var o da Atatürk’tür. Ben örgütün gücüne inanırım. Sürekli bir kurultay tartışmasını sürekli bir genel başkan tartışmasını asla doğru ve samimi görmem” şeklinde değerlendirdi.