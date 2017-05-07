CHP’den Fikri Sağlar kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM), Mersin milletvekili Fikri Sağlar’ı “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sevk kararı 19'a karşı 38 oyla alındı.

CHP PM, Sağlar’ın Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkini görüşmek üzere 13.30’da toplanmıştı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya Sağlar ve parti sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke de katılmıştı.

Ne olmuştu?

Fikri Sağlar geçtiğimiz günlerde Akşam gazetesine konuşmuş, Kılıçdaroğlu’nun partide ‘tek adam’ olduğunu şu sözlerle savunmuştu:

"Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun."

CHP’li Sağlar ayrıca olağanüstü kongreye gidilmesini istemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada partide olağanüstü kurultay isteyenlere rest çekerek “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” demişti.

CHP liderinin bu açıklaması ile Fikri Sağlar’ı işaret ettiği yorumları yapılmıştı. Daha sonra CHP MYK, Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etmişti.