CHP'den Böke'nin istifası için açıklama: Parti içi iktidar savaşı

CHP Milletvekili Selin Sayek Böke'nin partideki görevlerinden istifa etmesi üzerine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, istifanın "parti içi iktidar savaşı" olduğunu söyledi.

CNN TÜRK'ten Duygu Demirdağ'ın sorularını cevaplayan Aksünger, "Bizim için de sürpriz oldu. Herhangi bir emare mevcut değildi" dedi.

Erdal Aksünger, "Bütün herkesin açıklamalarının üst üste gelmesi, partiyi karıştırmak daha doğrusu kaotik bir ortama sürüklemek gerçekten sıkıntı verici bir konu. O yüzden herkesin birden aynı dinamikten bunu yapmasını ben sadece ve sadece parti içi iktidar savaşı olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.