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"CHP'de Böke gibi düşünen Selina Doğan, Özgür Özel ve HDP'liler yeni bir demokrasi hareketi başlatabilir mi?"

Amberin Zaman: CHP Meclis'ten çekilseydi HDP de çekilecekti

07 Mayıs 2017 17:16

Diken yazarı Amberin Zaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmemesini eleştirdi. 

Kılıçdaroğlu için "Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılmasına arka çıktığı ve böylece Demirtaş ve arkadaşlarının özgürlüklerinin çalınmasına yardımcı olduğu için yüzü tutmuyordur" diyen Zaman, "HDP’liler ve CHP’de Selin Sayek Böke gibi düşünen Selina Doğan, Özgür Özel ve benzeri isimlerle bir araya gelip yeni bir demokrasi hareketi başlatabilirler mi?" sorusunu yöneltti. 

Zaman, Selin Sayek Böke'nin istifasına ilişkin olarak, "Hasret kaldığımız onurlu duruş sergileyerek partisindeki görevlerinden istifa etti" görüşünü dile getirdi. 

Zaman, "Ama CHP bunu beceremediği gibi yine fatura Kürtlere kesiliyor. Halbuki HDP Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel’in bize teyit ettiğine göre, CHP Meclis’ten çekilseydi HDP’liler de çekilecekti" ifadesini kullandı.

Diken'de yer alan yazının tamamı için tıklayın

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