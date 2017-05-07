CHP'nin Parti Meclisi toplantısına Fikri Sağlar ve Selin Sayek Böke de katıldı; başka istifalar gelebilir mi?

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere 13.30’de başlayan toplantısına Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yönetime eleştirilerde bulunarak görevlerini bırakan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de katıldı. PM’nin hakkında karar vereceği isim Fikri Sağlar da toplantıda bulunuyor.60 kişilik PM’de Genel Başkan Kılıçadroğlu’nun ağırlığı bulunuyor ancak ‘ihraç istemli’ Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararında zorlanacağı belirtiliyor. CHP’de Sağlar hakkında ağır bir disiplin kararının başka istifaları da tetikleyebileceğine dikkat çekiliyor.

CHP’de parti içi hesaplaşmaya sıcak bakmayanların sayısı da yüksek. Pati açısından böyle bir tartışmanın içinde olmanın yanlış olduğu söyleniyor. Ocak ayında yapılacak olağan kurultayda çözülebilecek bu kavganın bugünden yapılmasını doğru bulmayanlar var.

Mehmet Tüm: Ülkenin ciddi sorunları bizim gündemimiz olmalı

PM toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Fikri Sağlar konusunda sağduyulu davranılacağını ifade ederken “Ülkede ciddi sorunlar var bizim esas gündemimiz bu olmalı. Bu aile içi bir sorun en iyi şekilde çözülecek” dedi

Yılmaz: CHP ‘hayır’cılara göre karar vermeli

PM üyesi Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da, “CHP bundan sonraki kararlarında sadece parti örgütüne üyesine seçmenine ilişkin sorumlulukla değil bu rejim değişikliği sonrasında hayır sürecini beraber örgütlediği beraber çoğalttığı toplumun tüm kesimleri de dahil bir sorumlulukla karar vermelidir. Vereceğimiz kararın parti içi tartışmaları bitiren yeni tartışmaları yaratmaktan uzak partinin gücünü ve arttıran bir karar olacaktır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerine gönderdiği çağrı metninde, Sağlar'ın yaptığı açıklamalarla CHP Tüzüğü'nün, "Parti Suçlarını" düzenleyen 70'inci maddesindeki, "A" bendindeki "Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları" kapsamında; a) Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak, b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak, d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak fıkrasına aykırı davrandığı suçlarını işlediği ve bu çerçevede tedbirli olarak kesin ihraç talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Sağlar'ın YDK'ya sevk edilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.