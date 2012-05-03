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Politika

Kılıçdaroğlu okullardaki süt skandalı için ne dedi?

Olayla ilgili iktidar partisinin açıklamalarından sonra muhalefet kanadından da bir açıklama geldi

03 Mayıs 2012 00:02

CHP lideri Kılıçdaroğlu, okullarda yaşanan süt zehirlenmesi skandalıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Olayın sorumlularının bulunmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Acil önlem alınarak ailelerin endişeleri giderilmeli" dedi.

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine dağıtılan sütler nedeniyle özellikle Sivas ve Diyarbakır'da bir çok öüğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili iktidar partisinin açıklamalarından sonra muhalefet kanadından da bir açıklama geldi.

'Olayın sorumlularının derhal bulunması gerektiğini' söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Acil önlem alınarak ailelerin endişeleri giderilmeli" dedi.

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