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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik’ten Alaattin Çakıcı açıklaması

Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti

19 Kasım 2020 11:22

Af yasası ile serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehditleri dün yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılması talep edildi ancak henüz bu yönde bir gelişme yok.

TV5'de yayınlanan 4. Güç programının konuğu olan Çelik, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkındaki suç duyurusu hakkında bilgi verdi ve açıklamalarda bulundu.

Çakıcı'nın daha önce de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri olduğunu ve herhangi bir başvuru yapılmadığını söyleyen Çelik, "Daha önce Alaattin Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik çok ağır hakaretler ve tehditler yapılmıştı. Herhangi bir başvuru yapılmamıştı. Neden çekinmişlerdi bilemem ama biz çekinmiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi. 

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı. 

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