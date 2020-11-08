T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

08 Kasım 2020 00:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik ederken, "Türkiye - ABD arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı:

“Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Biden, Trump'ın başkanlığının fişini Pennsylvania'da çekti; ABD'nin 46. Başkanı oldu!

TIKLAYIN - Kamala Harris, ABD'nin ilk azınlık mensubu kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçecek

TIKLAYIN - Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlujoe bidenchp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24