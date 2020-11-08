Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a tebrik: Müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı:

“Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

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