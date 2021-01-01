Kılıçdaroğlu: Erdoğan başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı" yönündeki sözlerine, "Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul'da Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanının cuma namazı çıkışında bir açıklaması oldu. "Vitrin mankeni gibi başı örtülü bazı isimleri yanınıza alarak, halkı kandırdığınızı söyledi. Bu açıklamasına ne söylersiniz?" şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi:

"Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemesini bekliyorum"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl fikir versin buna."

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