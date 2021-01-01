Erdoğan'dan 'Fikri Sağlar' açıklaması: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" diyen Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a yanıt verirken, Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Hakim, savcı, polis, her kurumunda bunları görecekler" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü ile ilgili sarfettiği sözler tepki toplayan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında konuştu.

Erdoğan, "İnsanın giyimine, kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğun zaman inanç özgürlüğünden bahsediyorlar. Nasıl bir inanç özgürlüğü bu? Nasıl bir fikir özgürlüğü bu? Bırakın bu işleri... 40'lı 50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hâlâ insanların yaşam tarzlarına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Sadece bizim için değil, tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz.

Tedbirlerle birlikte aşılarda alınan mesafe var. 3 milyon aşı geldi ve serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon, Almanya'dan bir o kadar daha gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın aşıya karşı olan tutarlılığı vaka sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır. Bakanlığımız gerekli tedbirleri almış çalışmalar da devam etmektedir.

"Almanya ile ortak aşı üretimi söz konusu"

Almanya ile ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Rusya ile yürütülen çalışmalar var. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar var. Aldığımız şu tedbirlerle, sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Bar, pavyon, dün Boğaz'da yatta bir şeyler oldu. Bunlar bizi üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları zevkimiz için istemiyoruz, vatandaşımızın sağlığı için istiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz.

"Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor"

(Fikri Sağlar) Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor. Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur, üniversiteli olursan yasaktır, böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine, kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak, bunu fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunları sorduğun zaman inanç özgürlüğünden bahsediyorlar. Nasıl bir inanç özgürlüğü bu? Nasıl bir fikir özgürlüğü bu? Bırakın bu işleri... 40'lı 50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hâlâ insanların yaşam tarzlarına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz.

"Bay Kemal yanına iki tane başörtüsü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın"

Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Burada hakim, savcı, polis, her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir, şartların içinde, 'başörtülü olan hakim, polis olamaz' diye bir şey yok. Böyle bir şey var mı? Hangi kuruma hangi şartlarla gelinir bu bellidir. Bunlar çok şeyler görecekler daha. Kuralları bunların değiştirme hakkı, yetkisi yoktur.

Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor.

"CHP'nin sorunları var; taciz tecavüz, hırsızlık"

(Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in ailesini dava açmamaları için aradığı iddia edilen CHP'li Süleyman Girgin açıklaması) Sayın Kemal niçin bunu cevapsız bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben konuşmayayım, bunları anlamanız lazım. Bunların sorunları var, taciz tecavüz, hırsızlık var. CHP'nin nereden nereye geldiği açık ve net ortada. En güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim bunlara verecekler diye inanıyorum.

(Sözcü'nün Ayasofya haberi) Ben Sözcü gazetesi okumuyorum, kimse de buna lüzumsuz yere para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır."