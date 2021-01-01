Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'vitrin mankeni' yanıtı: Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' ifadesinin ardından CHP PM üyesi avukat Sevgi Kılıç, Erdoğan'ın açıklamasını kınarken; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek" dedi.

Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada CHP'li kadınlara yönelttiği 'vitrin mankeni' ifadesine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Sembolik diyerek kendi partisindeki kadınları aşağılayan Erdoğan #VitrinMankeni diyerek başta PM üyemiz Sevgi Kılıç ve il yöneticimiz K. Celayir olmak üzere tüm kadınları aşağılamıştır Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek" dedi.

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Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın 'türbanlı kadınlarla ilgili yaptığı açıklamayla başlayan tartışma devam ediyor. Erdoğan gazetecilere cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler." demişti.

Kaftancıoğlu Erdoğan'ın eski videosunu paylaştı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 4 Temmuz 2020'de Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışında türbanlı kadınları fotoğraf çekiminde protokolün önlerine çağırdığı videoyu paylaştı. Erdoğan, videoda "Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden iki tanesini önlere alalım" demişti.

Sevgi Kılıç: Kadınlar her alanda eşit haklara sahip olacak

Son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi seçilen Sevgi Kılıç, Erdoğan'ın açıklamasını kınadığını belirterek "İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!" dedi.