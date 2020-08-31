Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , dün gece saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu 'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

TIKLAYIN - Barış Atay’a saldırı!

TIKLAYIN - Meclis Başkanı Şentop'tan Barış Atay'ın darp edilmesine tepki: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez

TIKLAYIN - Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur

TIKLAYIN - Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili için #BarisAtayYalnızDeğildir etiketi açıldı

TIKLAYIN: Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur