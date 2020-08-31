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Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay'a 'geçmiş olsun' telefonu

31 Ağustos 2020 21:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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