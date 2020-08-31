Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay'a 'geçmiş olsun' telefonu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<p>CHP Genel Başkanı <strong>Kemal Kılıçdaroğlu</strong>, dün gece saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili <strong>Barış Atay Mengüllüoğlu</strong>'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.</p>\n</div>\n<div>\n<p>CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.</p>\n<p>Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/baris-atay-a-saldiri,900068" target="_blank" rel="nofollow noopener">Barış Atay’a saldırı!</a></strong></p>\n<p class="fi-incontent-mark"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/meclis-baskani-sentop-tan-baris-atay-in-darp-edilmesine-tepki-bir-milletvekiline-yonelik-yapilan-fiziki-saldiri-tasvip-edilemez,900182" target="_blank" rel="nofollow noopener">Meclis Başkanı Şentop'tan Barış Atay'ın darp edilmesine tepki: Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez</a></strong></p>\n<p class="fi-incontent-mark"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saldiriya-ugrayan-tip-milletvekili-baris-atay-bu-olayin-faili-beni-hedef-gosteren-suleyman-soylu-dur,900174" target="_blank" rel="nofollow noopener">Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay: Bu olayın faili beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saldiriya-ugrayan-baris-atay-a-sosyal-medyadan-destek-geldi,900132" target="_blank" rel="nofollow noopener">Saldırıya uğrayan TİP Milletvekili için #BarisAtayYalnızDeğildir etiketi açıldı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/soylu-dan-baris-atay-a-benden-tecavuzcu-kollayici-olmaz-da-senden-tam-tecavuzcu-olur,900020" rel="nofollow">Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur</a></strong></p>\n</div>\n</body>\n</html>