Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın yanında gezen yüksek yargı başkanları görevlerinden ayrılıp Saray'a gitsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize gezisine eşlik edip birlikte çay toplamalarının ardından dün de Kırşehir'deki Ahilik Haftası Kutlamaları'na katılmasına ilişkin olarak, "O Yargıtay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz" dedi. "Sayıştay Başkanı zaten AKP'nin arka bahçesi olmuş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Görevlerinden ayrılsınlar, isterlerse AKP'ye kayıtlarını yapsınlar. Siyasete atılsınlar, isterlerse Saray'a gitsinler" ifadesini kullandı.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yargı dünyasında bu görüntü kabul edilemez. Kendileri alkışlayabilirler, elbette alkışlıyorlarsa parlamentoya gelecekler cübbelerini çıkarıp. Böyle bir görüntü cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Başkan diyorlar hangi başkandan bahsediyorsun böyle bir madde mi var. O Yargıtay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz. Adalete en büyük darbeyi adaletin başında olan kişiler vurmuştur. Görevlerinden ayrılsınlar. İsterlerse Saray'a gitsinler istediklerini yapsınlar ama görevlerini bıraksınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri yerinden sarsılmıştır. Sarsan kişiler de yargının başında olan kişilerdir. 'Yargıya güven yüzde 30'lara indi' dedi, asıl sizin sayenizde yargıya güven 0'a inecek."





