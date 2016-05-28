Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Yargıçların 'partili Cumhurbaşkanı' ile birlikte yaptığı ziyaretler yanlış

Yüksek yargı temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize gezisine eşlik edip birlikte çay toplamalarının ardından dün de Kırşehir'deki Ahilik Haftası Kutlamaları'na katılmasına dair tartışmalar sürüyor. "Görüntünün yargı güvenilirliğine zarar verdiğini" vurgulayan eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, “Cumhurbaşkanı siyasi partisi ile fiilen iç içe. Böyle bir dönemde Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay başkanlarının böyle birlikte seyahat etmesi fevkalade zarar verici ve yargıya gölge düşürücü bir davranıştır” dedi.

Yarına Bakış'tan Ünal Livaneli'nin haberine göre, Kılıç, Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği ’27 Mayıs’tan Bugüne Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk’ konulu konferansta konuştu. Kılıç, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık ve AK Parti genel başkanlığı görevinden azlini ve yerine Binali Yıldırım’ın getirilmesi için ‘tiyatro’ nitelemesinde bulundu.

" Partisiyle bağı sürüyor"

Kılıç, bir soru üzerine "Cumhurbaşkanı’nın partisi ile bağlantısını kesmemiş olmasından kaygı duyduğunu" belirtti:

“Partisi ile bağlantısının resmen olmasa bile devam ettiğini hepimiz görüyoruz, bu bağın devam etmesi çok rahatsız edici. Bu fiili durumun bir hukuk devletinde olmaması gerekir. Kaymakamları karşınıza alıp, ‘Anayasayı yasaları bir tarafa koyun, siz kendinize bir karar verin’ gibi bir değerlendirmeye tabi tutarak hukuk devleti üzerinde onarılması imkansız zararlar açmak bence bir cumhurbaşkanı için olmaması gereken şeyler. Cumhurbaşkanı muhalefet partisi genel başkanı ile belki başbakanlığında olmadığı kadar çok şiddetli bir kavganın içerisine giriyor. Yarın ülkenin çok önemli bir meselesinde parti liderleri ile bir toplantı yapması gerekse nasıl bir ilişki yürüyecek? Cumhurbaşkanının hakemlik rolünün yara almaması lazım.”

Yargıtay ve Danıştay başkanlarının Erdoğan’ın gezilerine katılmasını da değerlendiren Kılıç, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız partisiyle ilişkisini hem resmen hem fiilen kesmiş olsaydı, helali hoş olsun gitsinler. Ama Cumhurbaşkanı siyasi partisi ile fiilen iç içe. Böyle bir dönemde Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay başkanlarının birlikte seyahat etmesi fevkalade zarar verici ve yargıya gölge düşürücü bir davranıştır.”