Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı tüm davaları geri çekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açtığı bütün davaları geri çekme kararı aldı.

Erdoğan, HDP hariç bütün davaları geri çekti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus affediyorum, davaları geri çekiyorum” sözlerinin ardından talimatı üzerine avukatı Hüseyin Aydın, ilk olarak CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı açtıkları davaları geri çekti. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın HDP ile ilgili davaların geri çekilmeyeceğini açıkladı.