Cumhurbaşkanı'nın hakaret davalarını geri çekmesinin arkasında CHP'li Tanrıkulu mu var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bir defaya mahsus hakaret davalarını geri çekiyorum" açıklamasının perde arkasında, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun olduğu ifade edildi.. Tanrıkulu, 20 Temmuz günü kendisine ulaşan dava tebligatı sonrasında Bakan Bozdağ'la konuşarak, "Bu ortamda en azından milletvekillerine açılan dava geri çekilemez mi" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu öneriyi yerinde buldu.

Hürriyet'ten Murat Yetkin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi Açılışı İle Şehitleri Anma Programı'nda açtığı hakaret davalarını geri çektiğini duyurmuştu. Erdoğan, "Özellikle son 3 yılda ardı ardına yaşadığımız pek çok olayın şifresi 15 Temmuz'da en vasat zihinlerin bile anlayabileceği şekilde çözülmüş, takke düşmüş kel görünmüştür. Geldiğimiz noktada eskiden şunu dedik, bunu söyledik demenin anlamı ve önemi yoktur. Bundan sonra önümüze bakma zamanıdır. Bir milat olarak, ben bu vesile ile şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı hakareti yapanları bir kereye mahsus davalarımı geri çekiyorum. Ülkemizin önündeki bu gerçeğe uygun davranacaklarına inanıyorum" demişti.

Öneriyi Tanrıkulu, Bozdağ'a iletti

Erdoğan'ın davaları geri çekmesinin perde arkasında 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en sıcak günlerinde yatan bir olayın olduğu öğrenildi.

15 Temmuz'dan itibaren tüm partilerin darbeye karşı ortak duruş sergilediği günlerde, 20 Temmuz Çarşamba CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davayla ilgili bir tebligat ulaştı.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile karşılaşınca söz konusu tebligattan bahsederek, "15 Temmuz gecesinden itibaren Cumhuriyet'e ve demokrasiye hep birlikte sahip çıktık. Hiç değilse bu vesileyle en azından milletvekillerine açılan bu davaların geri çekilmesi iyi olmaz mı" der.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "İyi olur. Bunu bir gündeme getirelim" yanıtını verir.

Ve Erdoğan da dün akşam Beştepe'deki konuşmasında sadece milletvekillerine değil, şahsına hakaret edildiği gerekçesiyle açılan tüm davaları geri çektiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bugüne kadar açılan ve soruşturma izni verilen davaların sayısı 1850'yi buluyordu.