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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece o davadan vazgeçmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki medya avukatı Ralf Höcker, davaların geri çekilmesinin Almanya için geçerli olmadığını söyledi

30 Temmuz 2016 20:10

Kendisine yönelik söylemler nedeniyle açılan hakaret davalarını bir defaya mahsus olarak geri çektiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alman mizahçı Jan Böhmermann'a açtığı hakaret davasından vazgeçmediği belirtildi.

Zeit Online'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki medya avukatı Ralf Höcker, davaların geri çekilmesinin Almanya için geçerli olmadığını söyledi. Almanyada açılan hakaret davasının devam ettiğini kaydeden Höcker, Açıklama Türkiye için geçerli. Almanya açısından şimdilik bir değişiklik yok dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı içerisinde kamu kanalı ZDFde yayınlanan Neo Magazin Royal adlı programda okuduğu şiirle kendisine yönelik bel altı ifadeler kullanan Jan Böhmermann hakkında hakaret davası açmıştı.

Alman ceza kanununun yabancı devlet adamlarına yönelik hakareti düzenleyen 103.maddesi kapsamında Mainz Savcılığı tarafından Böhmermann hakkında soruşturma yürütülüyor. Böhmermann hakkında ayrıca Cumhurbaşkanının açtığı bireysel suç davası da sürüyor.

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