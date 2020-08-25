Kılıçdaroğlu:  Doğal gaz bulunması bizi memnun eder, yeter ki milletimiz için kullanılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz’deki doğal gaz keşfiyle ilgili ilk değerlendirmelerini partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar eleştirelim istiyor, eleştirmeyeceğiz. Ülkemizde doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki millet için kullanılsın” dediği belirtildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, iktidar kanadının, “CHP’nin Karadeniz’de doğal gaz bulunmasını eleştirmesini istediğini” belirterek kurmaylarını uyardığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP lideri, “Biz onların istediğini yapmayacağız. Eleştirelim istiyorlar, eleştirmeyeceğiz. Niye eleştirelim ki? Ülkemizde doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki buradan elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Yeter ki gerçekçi olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Giresun’daki sel felaketi ile ilgili olarak ise, “yanlış yapılaşma” ve “ihmal” vurgusunda bulunarak, “Ancak bu konu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bir süre önce, il ve ilçe başkanlıklarına yeniden ziyaretçi yasağı getiren CHP yönetimi, dünkü MYK toplantısını da salgının ilk dönemlerinde olduğu gibi video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi’ndeki bir çalışanın da kısa süre önce virüse yakalandığı, bu nedenle parti personeliyle ilgili izolasyon sürecinin başlatıldığı dile getirildi.

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