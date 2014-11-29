Kılıçdaroğlu: Dersim arşivlerinin kopyaları AKP Genel Merkezi’ne götürüldü, istediklerini seçip kullanıyorlar

Dersim belgeleriyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O belgelerin, arşivlerin aranması, taranması, değerlendirilmesi gerekir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden biri yakın geçmişte bana şunu anlattı: CHP tarihi ve Dersim ile ilgili arşivdeki belgelerin birer örneklerinin AKP Genel Merkezi’ne götürüldüğünü söyledi. Orada da istediklerini seçip kullanıyorlar” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu “MİT’ten bir ekip partimizin içini karıştırıyor demiştiniz. MİT’ten sizi arayan oldu mu?” sorumuza, “MİT’ten ya da hükümetten arayan olmadı. Aralamalarını da beklemiyordum. Arayıp da ne söyleyeceklerdi” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, genel seçimlerle kampanyalarının ana konusunu yolsuzlukların oluşturacağını belirterek “Doğu ve Güneydoğu’dan milletvekili çıkaracaklarını” söyledi. İstanbul’da gazetemiz yönetici ve yazarlarıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ana başlıklarıyla şöyle:

Aile Sigortası’nı genişleteceğiz

Bir işi olmayanlara, geliri olmayanlara, asgari ücretin altında çalışanlara gelir, aile sigortası ile sağlanacak. Bu sefer aile sigortasını genişleteceğiz. Onun dışında Türkiye’nin temel sorunu işsizlik. Onun üzerinde de bir ekibimiz çalışıyor. İşsizliği nasıl önleyebiliriz, nasıl çözüm bulabiliriz diye. Büyüme hızı yüzde 3-3.5 devam ettiği sürece işsizlik rakamları tırmanacak ve Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olmaya devam edecek. Bir de çocuk projemiz var. O da hazırlanıyor. Projenin ana öğesi çocuk. Bebekten başlayarak.

Teşvik politikalarını değiştirmemiz lazım

Türkiye’de tasarruf oranımız düşük. Tasarruf arttırılabilir, bununla ilgili projeler geliştirirseniz bu olabilir. Yeni fonlar oluşturabilirsiniz. Ama bu fonların katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde ya da o firmalara vermeniz lazım. Teşvik politakalarınızı tümüyle baştan aşağı değiştirmeniz lazım. Eğer siz katma değeri yüksek ürün üretemezseniz Türkiye’nin ilk 20’de kalma şansı bile yoktur. Bu konu programımızda olacak. Bunun birinci koşulu da üniversitelerin bilgi üretmesi lazım.

Güneydoğu’dan milletvekili çıkaracağız

Bu sefer milletvekili çıkaracağız Doğu ve Güneydoğu’dan. Biz o bölgeye, hiçbir siyasi partinin göndermediği kadar milletvekili gönderdik. Bir, iki, üç değil 6, 7 milletvekili gönderdik bölgeye. 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgemizi anlattılar. Onu reklam panolarına astık ayrıca. Çalıştık yani.

Dersim konusunda çok netiz

Önce arşivlerin TBMM’de toplanmasını istedik. Arşivlerin açılmasını ve tarihçiler tarafından incelenmesini istedik. Böylece gerçeklerin ortaya çıkmasını istedik. Bizim dışımızda hangi parti istedi. AKP bunları reddetti. Dersim konusunda parlamentoda bir araştırma komisyonu kuralım dedik. Önergeyi biz kabul ettik. AKP oylarıyla önerge reddedildi.

Kimse AKP’yi suçlamıyor, dönüp CHP’li suçluyorlar. Biz araştırılsın diyoruz. Diyor ki özür dilemesi lazım. İyi de bütün arşivler senin elinde, belgeler, dokümanlar senin elinde, gerçekleri sen biliyorsun. Bu bir devlet politikası. Devletin özür dilemesi gerekiyorsa, özür dileyeceksin. Örnek verdim Cezayir olayı. Özal gitti, özür diledi mesele bitti. Bu kadar basit. Bu olayın samimi, dürüst bir insan tarafından ele alınıp işlenmesi lazım. O belgelerin, arşivlerin aranması, taranması değerlendirilmesi gerekir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden biri yakın geçmişte bana şunu anlattı: CHP tarihi ve Dersim ile ilgili arşivdeki belgelerin birer örneklerinin AKP Genel Merkezi’ne götürüldüğünü söyledi. Orada da istediklerini seçip kullanıyorlar.