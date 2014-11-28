Tunceli'de polis göstericilere müdahale etti, Bahçeli programını yarıda bıraktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tunceli ziyareti sırasında bir grup, ziyareti protesto ederek Bahçeli'ye tepki gösterdi. Polis, göstericilere TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Bu gelişmeler üzerine saat 12.45 itibariyle Bahçeli'nin Tunceli'de gerçekleştirmeyi planladığı esnaf ve cemevi ziyareti iptal edildi. Bahçeli Ankara'ya döndü.

Bahçeli, Valilik bahçesinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İİcazet ve vesayet altında başbakanlık yapan Davutoğlu şahsıma meydan okumuştu. Başbakan öylesine çıldırmıştı ki, 'buyurun, gidin, bu söylediklerinizi Tunceli’de de söyleyin. Cesaretiniz ve yüreğiniz varsa' diyerek denge ve kontrolünü kaybetmişti. İşte Tunceli’deyim, Türk milletinin güzide evlatlarıyla bir aradayım. Millet devletiyle, devlet milletiyle Tunceli’dedir. Bizim vatan topraklarında gidemeyeceğimiz bir yer yoktur. Türkiye’nin her karışında anımız, hatıramız, iddiamız vardır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Ben Tunceli’de olduğuma göre devlet devletinin her yerinde sapa sağlam durduğuna göre Başbakan ne yapacaktır. Bu şahsiyet bundan sonra nasıl Başbakanlık yapacaktır. Davutoğlu erdemli davranıp istifa ederek kalan haysiyetini kurtarabilecek midir? Devlet diz çökmez. Devletin el etek öpeceğini iler i süren Başbakan’a diyorum ki devlet el de etek de öpmez."

Polis müdahale etti

Valiliğe yürüyerek Devlet Bahçeli'yi protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dersim tartışması sonrasında Bahçeli'yi eleştirirken "Bu sözlerini Tunceli'de de söyleyebilir misin?" sözleri üzerine kente gitmeye karar veren Bahçeli'nin ilk durağı valilik oldu. Programa göre, Bahçeli'nin daha sonra Cuma namazını kılması sonrasında esnaf ve cemevini ziyaret etmesi bekleniyordu.

Esnaf ve cemevi ziyareti iptal

Ancak son iki programda değişikliğe gidildi. Esnaf ziyareti ve cemevine yapacağı ziyaret MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin programından çıkarıldı.

Cemevi yetkilileri istemedi

Cemevi yetkilileri cenaze olduğunu ayrıca cemevinin siyasete alet edilmesini istemediklerini söyledi.

Esnaf kepenk kapattı

Ayrıca şehir merkezinde grupların toplanması ve esnafın kepenklerini kapatması nedeniyle esnaf ziyareti de Bahçeli'nin programından çıkarıldı.

Polisten biber gazlı müdahale

Bu arada Valiliğe yürüyerek Devlet Bahçeli'yi protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.