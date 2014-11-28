'Davutoğlu 'gidemezsin' demişti, işte Tunceli’deyim, bizde mangal gibi yürek var'

Tunceli'ye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Valilik bahçesinde yaptığı konuşmada, "Cesaretin varsa Tunceli'ye gidersin" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. Bahçeli, "İcazet ve vesayet altında başbakanlık yapan Davutoğlu şahsıma meydan okumuştu. Başbakan öylesine çıldırmıştı ki, 'buyurun, gidin, bu söylediklerinizi Tunceli’de de söyleyin. Cesaretiniz ve yüreğiniz varsa' diyerek denge ve kontrolünü kaybetmiştir" dedi.

Bahçeli, "İşte Tunceli’deyim, Türk milletinin güzide evlatlarıyla bir aradayım. Millet devletiyle, devlet milletiyle Tunceli’dedir. Bizim vatan topraklarında gidemeyeceğimiz bir yer yoktur. Türkiye’nin her karışında anımız, hatıramız, iddiamız vardır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Ben Tunceli’de olduğuma göre devlet devletinin her yerinde sapa sağlam durduğuna göre Başbakan ne yapacaktır. Bu şahsiyet bundan sonra nasıl Başbakanlık yapacaktır. Davutoğlu erdemli davranıp istifa ederek kalan haysiyetini kurtarabilecek midir? Devlet diz çökmez. Devletin el etek öpeceğini iler i süren Başbakan’a diyorum ki devlet el de etek de öpmez" dedi.

MHP lideri, "1937-38’de Tunceli’de baş gösterenler isyandır. Bu isyana karışanlar da devrin bölücü teröristleridir. Teröristin dini, milliyeti, nesebi önemli olmayacaktır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Tunceli'ye geldi. Bahçeli'nin Tunceli ziyaretinde esnafı vecemevini ziyaret etmesi bekleniyordu. Fakat cemevi yetkililerin olumsuz tavrı ve esnafın kepenk kapatması nedeniyle Bahçeli'nin programında son dakika değişikliğine gidildi. Programları iptal eden Bahçeli Ankara'ya dönüyor.

Polis müdahale etti

Bu arada Valiliğe yürüyerek Devlet Bahçeli'yi protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dersim tartışması sonrasında Bahçeli'yi eleştirirken "Bu sözlerini Tunceli'de de söyleyebilir misin?" sözleri üzerine kente gitmeye karar veren Bahçeli'nin ilk durağı valilik oldu. Programa göre, Bahçeli'nin daha sonra Cuma namazını kılması sonrasında esnaf ve cemevini ziyare etmesi bekleniyordu.

Esnaf ve cemevi ziyareti iptal

Ancak son iki programda değişikliğe gidildi. Esnaf ziyareti ve cemevine yapacağı ziyaret MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin programından çıkarıldı.

Cemevi yetkilileri istemedi

Cemevi yetkilileri cenaze olduğunu ayrıca cemevinin siyasete alet edilmesini istemediklerini söyledi.

Esnaf kepenk kapattı

Ayrıca şehir merkezinde grupların toplanması ve esnafın kepenklerini kapatması nedeniyle esnaf ziyareti de Bahçeli'nin programından çıkarıldı.

Polisten biber gazlı müdahale

Bu arada Valiliğe yürüyerek Devlet Bahçeli'yi protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

'Bizde Mangal gibi yürek var'

Valiliği ziyaret eden Bahçeli, daha sonra bahçede bir açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bugün buraya kardeşlik hissiyatını pekiştirmeye geldik. Bugün buraya Tuncelili kardeşlerimle hasret gidermeye geldim. Aramıza örülen nifak duvarlarını yıkmak için Tunceli’deyim. İcazet altında Başbakanlık yapan Davutoğlu şahsıma meydan okumuştu. Cesaretimi sınamıştı. Başbakan öylesine çıldırmıştı ki 'Buyurun gidin bu söylediklerinizi Tunceli’de de söyleyin cesaretiniz varsa' diyerek dengesini tümüyle kaybetmişti. İşte Tunceli’deyim. Türk milletinin güzide evlatları ile bir aradayım. Devlet devletiyle milletiyle Tunceli’dedir. Biz Türkiye’nin her yerinde birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz.

Sayın Davutoğlu bilmiyorsa, öğrenmediyse buradan hatırlatıyorum: MHP’de mangal gibi yürek, demir dağları eritecek kadar devasa bir cesaret vardır. Ne inşamızdan cayarız ne vatanımızdan vazgeçeriz.

Efendilerinin koltuğuna sığınmış sığ zihniyetlerin bizimle aşık atması mümkün değildir.

Geçmişte yaşananları bugüne getirip özür lobisi kurmanın huzurumuza katkı sağlamayacağını da asla unutmuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun halkının güvenini desteğini almış meşru bir devlet kendisine yönelen tehlikeleri bertaraf etmekle yükümlüdür. Hiçbir ahlaksız sürece müsamaha gösterilemez. Milleti bölmeye çalışanlara izin verilemez. 1937-38’de Tunceli’de baş gösterenler isyandır. Bu isyana karışanlar da devrin bölücü teröristleridir. Teröristin dini, milliyeti, nesebi önemli olmayacaktır. Elinde silahla dağda gezen topraklarımızdan pay kapmak isteyen masum vatandaşlarımıza kasteden hiçbir bedbaht mazlum görülemeyecektir. Bunların özürler dilenerek, hürmet ve hayranlıkla yad ettiğimiz evladı Kerbela’dan addedilmesi hakarettir.

Ben Tunceli’de olduğuma göre devlet devletinin her yerinde sapa sağlam durduğuna göre Başbakan ne yapacaktır. Bu şahsiyet bundan sonra nasıl Başbakanlık yapacaktır. Davutoğlu erdemli davranıp istifa ederek kalan haysiyetini kurtarabilecek midir? Devlet diz çökmez. Devletin el etek öpeceğini iler i süren Başbakan’a diyorum ki devlet el de etek de öpmez.

Diz çökseydi, el öpseydik Tunceli diye bir ilimiz de olmazdı. Büyük Türk milleti hepimizin iftiharıdır. Bu topraklar bu vatanın ayrılmayacak bir parçasıdır. Kardeşçe yaşamak varken el ele, gönül gönüle Allah’ın nimetlerinden sahiplenmek dururken içimizi karıştırmak isteyenlere niçin göz yumalım.

'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Pir Sultan Abdal’a yarın mahşerde ne diyeceğiz. Yavrusunu kaybetmiş bir koyunun dahi feryadını ciğerinde duymuş Pir Sultan Abdal hepimizin kutup yıldızıdır. Hz. Hüseyin hepimizin içindeki yas ve acıdır. Hz. Ali bizimdir, insanlığa istikamet vermiş 12 imam her şeyimizdir. Allahımız, peygamberimiz, kıblemiz bir. Dinimiz, dilimiz, geleceğimiz bir ve aynıdır. Başbakan’ın korku istismarını yarıp muhabbet deryasından kana kana içmek için sizlerin konuğu olduk. Ne mutlu Türküm diyene.