Davutoğlu: CHP Genel Başkan Yardımcısı Dersim için yarım yamalak bir şeyler söyledi, parti ikiye bölündü

Dersim katliam tartışmalarına değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisinin geçmişiyle yüzleşsin dedim. Dersim’den kaçındı. Genel başkan yardımcısı yarım yamalak bir şeyler söyledi, parti ikiye bölündü. Kendisi çıkıp ne Tunceli’de ne de herhangi bir toplantıda açık bir tavır belirleyemedi" dedi.

Davutoğlu, "94’te yayınlanmış, hepsinin anası CHP ama SHP ile bir dönem geçirdiler biliyorsunuz. Yayınladıkları genelgeler var. Tunceli ve diğer illere gıda ambargosu uygulayan genelgeler var. Bize dönük herhangi bir ithamda bulunmadan önce kendi partinle yüzleş. MHP ile yüzleş çatı adayı birlikte belirlediniz" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenen AKP genişletilmiş il başkanları toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu, daha önce Ankara'da yaptığı açıklamada, genişletilmiş il başkanları toplantılarının Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sayın hanımefendiye ve ailesine taziyede bulunuyorum. Maalesef bugün sabah Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden anlıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun bu tür çağrılara kapalı. Gönülleri kapalı olanın kulakları da kapalı olur zaten. Orada kullandığı ifadelerle bizi başbakanlığa çağırıyor. Herhalde herkes bu ülkenin sorumluluğunu nasıl üstlenmek için çaba sarf ettiğimzii takip ediyor, bütün bu geçiş sürecinde daha da kuvvetli ivmeyle seçime hazırlıklarla seçime hazırlandığını görüyor.

Millet onu da bizi de görüyor

Hiç Kılıçdaroğlu dertlenmesin, onun da halini görüyor millet bizi de görüyor. Sırf kendisini bir anlamda tatmin edebilmek için CHP'nin iktidar olamayacağına inananlar partiyi terk etsin diyor. Önce kendisinin kapıdan çıkıp gitmesi gerekecek. Allah aşkına bir anket yapılsın, CHP'nin iktidara geleceğine inanan kimse çıkar mı? Herkes Allah bizi muhafaza etsin der. Kendi partisinin geçmişiyle yüzleşemeyen Kılıçdaroğlu, şimdi bize meydan okumaya kalkıyor. Tunceli'de Dersim'de oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık. Her birine teşekkür ediyorum.

Elinizde bir belge varsa çıkartın dedik. Gazetelere bakın diyor. Kılıçdaroğlu demek ki devleti de gazetelerden öğreniyor. Bir ithamda bulunuyorsunuz MİT müsteşarlığıyla ilgili ispat sizin üzerinize düşer. Çatı adayı kimler belirlediyse, dikte ettiyse aynı kesimler şimdi MİT’e saldır diyorlar. Hani 7 Şubat’ta MİT müsteşarımıza dönük komplo var ya, o hükümetimize dönüktü, devlete dönüktü. Hak ettiği cevabı aldılar. Bir an bile tereddüt etmedik. Ve gerekli dirayetle Türkiye büyük bir badireden kurtuldu. Orada mit müsteşarımızı hesaba çekemeyenler, şimdi anlaşılan o paralel çete Kılıçdaroğlu’na yeni bir malzeme vererek saldırtmaya çalışıyorlar. Bunun arkasında başkaları da var. MİT’in son 4-5 yıl içinde yeniden yapılanmayla kazandığı kapasiteyi kıskanan dış çevreler de var. MİT öylesine köklü bir dönüşümden geçti ki, gidip brifing aldığımda da gördüklerimden de memnun oldum, artık Türkiye başka ülkelerin ajanlarının at oynattığı konumda olmayacak. Bir kez daha söylüyorum. Ciddi bir delil varsa ortaya koyar. Bu hizmetleri dolayısıyla bizim her zaman takdirlerimizi de alırlar hiçbir devlet kurumumuzu iftiralara karşı korunaksız bırakmayız.

Geçmişiyle yüzleşsin

Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisinin geçmişiyle yüzleşsin dedim. Dersim’den kaçındı. Genel başkan yardımcısı yarım yamalak bir şeyler söyledi, parti ikiye bölündü. Kendisi çıkıp ne Tunceli’de ne de herhangi bir toplantıda açık bir tavır belirleyemedi. 94’te yayınlanmış, hepsinin anası CHP ama SHP ile bir dönem geçirdiler biliyorsunuz. Yayınladıkları genelgeler var. Tunceli ve diğer illere gıda ambargosu uygulayan genelgeler var. Bize dönük herhangi bir ithamda bulunmadan önce kendi partinle yüzleş. MHP ile yüzleş çatı adayı birlikte belirlediniz.

Biz gerektiğinde iki üç beş kimler gelirse gelsin hepsine karşı hak bildiğimiz yolca mücadele etmeye de kararlıyız. Bu iç güvenlik reformu paketi, atılacak adımlar inşallah önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kişisel verilerin korunması önemli insan hakları reformu. İş sağlığı reformunu hayata geçirecek adımları attık. Bunu kamuoyu ile de paylaştık.