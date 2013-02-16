Kılıçdaroğlu: Bu ülkede adalet kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "Eğitici Eğitimi Katılım Belgesi Dağıtım Töreni"nde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yönetici için "Onu kullanın deliğe süpürün" diye bir laf asla ve asla söylenmemiştir. Güllük gülistanlık gösteriyorlar Türkiye'yi, hangi demokrasiden bahsediyolar. Bilim insanlarının hapiste olduğu bir Türkiye'de mi demokrasi mi var? Bırakın demokrasiyi bu ülkede adalet kalmadı. 21. yüzyılda Türkiye'nin Başbakan'ı kalkacak demokrasi, güçler ayrılığı ilkesi benim için ayak bağı diyecek. Eleştiriye tahammül edemeyen birinden bu ülkede Başbakan olur mu? Hep beni alkışlayın diyen birinden ruh hali nasıl olabilir?" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, CHP'nin asla halka yalan söylemeyeceğini belirterek, "Koşullar ne olursa olsun, hiçbir yerde, hiçbir ortamda halka yalan söylemeyecek. Bu patinin kültüründe geleneğinde bir gelenek vardır. Nasıl inançları, etnik kimlikler siyasete alet etmiyorsak, halka yalan söylemiyoruz. Ama Recep Tayyip Erdoğan yalan söylemede birincidir. Arkadaşlarıma haber verdim Recep Bey'in yalanları ile ilgili bir ansiklopedi hazırlayacaklar. Adı da 'Recep larousse' olacak. Size, 'terör örgütü ile masaya oturdunuz dediğimizde bize bunu söyleyen 'şerefsizdir' dediler. Masaya oturduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

'Müsade et biz de bunu söyleyelim'

"Grup yorumun şiirini okudun. Her ne kadar onu yazanları terörist ilan etsende, sende oraya geleceksin bir gün" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sözde Türk büyüğü bana da, "terörist" diyor. Akıl var mantık var, elimize silah almamışız, düşünce özgürlüğünü savunuyorum, ben insanımı seviyorum, sen kime öğretiyorsun? Biz yüreğimiz ne diyorsa dilimizle onu söylüyoruz. Cam gibiyiz biz. İki yüzlülük politikada olmaz, hiç bir yerde de olmaz. Hele bir politikacı için doğruyu söylemek temel kuraldır. Yanlışları eleştireceğiz. Soruyorlar, 'niye hiç AKP'nin doğru yaptığı şeyi övmüyorsunuz' diye. Bütün dünyada bizim adımız ana muhalefet partisidir. Bizim görevimiz bu. Senin yeterince şakşakçın var. Aç bütün televizyonları, gazeteleri. Müsaade et bizde bunu söyleyelim."

'İstanbul Barosu'na sahip çıkacaksınız'

Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Eğitici Eğitimi Katılım programına 3 kişi ile başladıklarını, bugün ise sayılarının çok arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "İllerde, ilçelerde aynı şeyi anlatacağız. Adalettin nasıl düzelteceğimizi anlatacağız. Kendi komşularınızı, coğrafyanızı tanıyacaksınız, ülkenizin sorunlarını saptayacaksınız. Ürettiğiniz çözümleri halkın anlayacağı dille halka anlatacaksınız. Birine ikisine değil, sadece bir yerde değil her yerde anlatacaksınız. Eğitim bilinçli, kararlı olmayı gerektirir, eleştiriye kulak vermeyi gerektirir, etnik kimliği görmezden gelir, inancı görmezden gelir, inanca ve etnik kimliğe saygı göstermeyi öğretir. Eğitim dili sadece konuşmak değil. Türkülerle de eğitimi gerçekleştirebiliriz. Kadınlarımız, gençlerimiz, erkeklerimiz çalışacak. hep beraber çalışacağız. Adalet kavramı yara aldı. Bir ülkenin Başbakan'ı çıkacak 'yargıya talimat verdim' diyecek ve hiç kimse ses çıkarmayacak. İstanbul Barosu, savunma hakkı ellerinden alınan avukatlara sahip çıkıyor. Eğer savunma hakkı kutsalsa İstanbul Barosu'na sahip çıkacaksınız. Avukatlar sabahın 6'sında baskın yapılarak göz altın alındılar. Oysa savcı gelmeden göz altına alamazsın. Biz bunu söyledik 'teröristsin' dediler. Cehalet diz boyu."

'Korkunun ecele faydası yoktur'

Kılıçadroğlu, Başbakan Erdoğan'a, "Çıkalım bir televizyona sen bana bir soru sorarsın bende cevabını veririm. Özgürce tartışalım. Neden korkuyoruz birbirimizden, neden çekiniyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bütün Cumhuriyet Hak Partililere, bu ülkenin aydınlarına görev düşüyor. Bir yerlerde yanlışlıklar varsa eleştirsinler. Korkmasın, korkunun ecele faydası yoktur. Bedel ödemekten korkmayacağız. Kalemini satan kişiye aydın denmez. Aydın toplumun önderidir. Aydın elinde meşale ile bedel ödeyecek ilk kişidir."

Kılıçdaroğlu, "Bizim parti kültüründe dayanışma vardır. Bizim parti kültürümüzde halka adanmışlık vardır. Bizim parti kültürümüzde halk için çalışmak vardır. Bizim parti kültürümüzde kadın erkek eşitliği vardır. Bizim parti kültürümüzde şehitlere ve gazilere saygı duymak vardır. Bizim parti kültürümüzde dedikodu yoktur. Bizim parti kültürümüzde bir diğerinin açığını aramak yoktur." diye konuştu.

'CHP'nin arşivinde dosyaları vardır'