Kılıçdaroğlu: Maliki, Irak'a AKP'li işadamlarının gelmesini istemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin partisinden kendilerine davet geldiğini söyleyerek, "Ama AKP’li işadamlarını istemiyorlar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’ya yaptığı ziyaretin ikinci ve son gününde Avam Kamarası’nda düzenlenen "Türkiye’nin Yani Anayasası: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP" konulu yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Tutanak açıklansın" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2013) yazısında, Kılıçdaroğlu'nun Mısır ve Irak'tan gelen davetler hakkındaki görüşleri yer aldı.

Mısır ve Irak’tan gelen davetleri değerlendirme aşamasında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin partisinden gelen talep konusunda, "Davet var. Biz kendilerine sadece Bağdat değil Kerkük ve Erbil’e de gitmek istediğimizi söyledik. 'Sorun yok' diyorlar. 'İşadamlarıyla gelin' diyorlar. Ama AKP'li işadamlarını istemiyorlar. Irak’ın genelinde iş yapacak kesimleri bekliyorlar" diye konuştu.