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Politika

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye seslendi: Ülkeyi seviyorsan "yeter artık" de ve Türkiye'yi seçime götür

09 Ekim 2020 22:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Ülkeyi seviyorsan 'yeter artık' de ve Türkiye'yi seçime götür" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı ile bir tartışma ortamımız olursa, Zoom üzerinden de, stüdyoda da olur. Ben Trump kadar cesur olacağını düşünmüyorum. Ama Trump yapacaksın derse, Erdoğan mecburen yapar" dedi.

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