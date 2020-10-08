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Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın eğildiğini söylediği fotoğraf tartışma yarattı

Erdoğan: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

08 Ekim 2020 17:00

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin bir gazetede yer alan fotoğrafından yola çıkarak, "Onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için..." dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri AKP'de tepki görürken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, söz konusu fotoğrafın videosunu paylaşarak, "Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü" dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını söyleyerek, "Bu iftira artık husumetin beyanıdır" yorumunu yaptı. Erdoğan da "Kısa bir hatırlatma" diyerek, "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir videosunu paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmesinin ardından ortak basın açıklamasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Emir Tamim bin Hamad El Sani ile çekilen bir fotoğrafına ilişkin olarak, "Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan'la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için... Bu benim ağrıma gidiyor. Erdoğan bir siyasi rakibim, ama o bir başka devlet adamının önünde para için eğilmemeli" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun sözleri AKP'de yankı uyandırırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik olay anının videosunu paylaşarak duruma tepki gösterdi.

AKP'li Ünal: Yalanlarınızda boğulacaksınız

Twitter hesabından açıklama yapan AKP'li Ünal, "Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız lider, dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz. #CHPYalanları" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira husumetin beyanıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır" dedi. 

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.
 
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.
 
Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce de Sn Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı. 
 
Maalesef CHP’nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.
 
CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. “Beştepe'ye giden CHP'li” tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu.
 
Kılıçdaroğlu, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın.
 
Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır.
 
Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez Türkiye siyasetini dirayetle yönetmektedir. İçerde Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır.

Erdoğan: Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı, "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.
 
 
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