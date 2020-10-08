CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın eğildiğini söylediği fotoğraf tartışma yarattı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin bir gazetede yer alan fotoğrafından yola çıkarak, "Onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için..." dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri AKP'de tepki görürken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, söz konusu fotoğrafın videosunu paylaşarak, "Dostlarınızla birlikte saldırdığınız Lider, Dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü" dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını söyleyerek, "Bu iftira artık husumetin beyanıdır" yorumunu yaptı. Erdoğan da "Kısa bir hatırlatma" diyerek, "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir videosunu paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmesinin ardından ortak basın açıklamasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Emir Tamim bin Hamad El Sani ile çekilen bir fotoğrafına ilişkin olarak, "Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan'la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için... Bu benim ağrıma gidiyor. Erdoğan bir siyasi rakibim, ama o bir başka devlet adamının önünde para için eğilmemeli" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri AKP'de yankı uyandırırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik olay anının videosunu paylaşarak duruma tepki gösterdi.

AKP'li Ünal: Yalanlarınızda boğulacaksınız

Twitter hesabından açıklama yapan AKP'li Ünal, "Yalanlarınızda boğulacaksınız. İftira siyaseti ile nereye kadar gidebileceksiniz göreceğiz. Dostlarınızla birlikte saldırdığınız lider, dünya 5’ten büyüktür diyerek bölgesel ve küresel dik duruşun sembolü. Siz ise yalanlarla ayakta durmaya çalışan müfterilersiniz. #CHPYalanları" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira husumetin beyanıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.