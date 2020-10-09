Bakan Koca: Türkiye'de İstanbul dışında vakaların azalmadığı ilimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, son dönemde İstanbul hariç 80 ilde vakalarda azalma olduğunu ifade ederken, "Sadece üç haftalık süreçte bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara, İstanbul'un 2 katıydı, şimdi İstanbul'un yarısına indi. İstanbul dışında Türkiye'de vaka konusunda azalışın olmadığı hiçbir il yok. İstanbul'da da daha yakın takiple bu artışın giderek azalacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha belirginleşecek" diye konuştu. 'Vaka'ların günlük tabloda yer almadığının açıklanmasının ardından yöneltilen 'şeffaflık' eleştirilerine de yanıt veren Koca, "Kim etrafındaki vakaların azlamadığını söyleyebilir? Gizlenerek yapılabilir mi? Bulgusu olmayanları kendi haline bırakmıyoruz, izole ediyoruz, temaslılarını buluyoruz. Onları da izole ediyoruz. 14 gün boyunca her gün bu kişileri arıyoruz, semptomu olursa ilaca başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Adana'ya yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yardımcısı Şuayip Birinci’nin de yazarları arasında olduğu, Şubat-Mart 2020 tarihlerinde, Tarsus Medical Park Hastanesi'nde yatmakta olan 24 Covid tanılı hastaya uygulanan bir tedaviden bahsedilen makaleyle ilgili de konuştu. Tarih olarak şubat ayının 'sehven' yazıldığının altını çizen Koca, ilk vakanın mart ayında görüldüğüne vurgu yaptı. Koca, "Bize güvenin, makalede yanlışlıkla şubat ayı yazılmış, editör de bunu söylüyor. Mersin'de 22 Mart'tan önce testi pozitif çıkan biri yok. İddia ediyorum. Politikacılar da sağlık üzerinden siyaset yapmasın" dedi.

TIKLAYIN - İddia: Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu, 24 hasta Mersin'de tedavi altındaydı

Türkiye'de yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki pazartesi veya salı günü 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. 45 dakikada stabilizasyon sağlayıp sağlamayacağı görülecek. Gönüllüler üzerinde bu aşının Faz 1 uygulaması başlamış olacak. Kişi sayısı 44 olacak. Devamında yüzlerle ifade edilen sayı olacak. Faz 3 çalışması da yurt dışı dahil olmak üzere 10 binlerle ifade edilmeyle planlanıyor. 5 günlük zaman diliminde tetkikler yapıldıktan sonra, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Bu süreç iki haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. Muhtemelen 2 hafta sonra insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" diye konuştu.

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Koca, "Şu an için genel durumu yoğun bakımda takip ediliyor. Bugün itibarıya son birkaç güne daha iyi ama kritik durumu sürüyor. Arkadaşlarımız gayreti gösteriyorlar. Umarım yakında şifa bulur" ifadesini kullandı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Salgından en az etkilenerek çıkmaya çalışan ülkelerden biriyiz. Eksiksiz bir mücadele hedefliyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz. Salgın döneminde tedaviyi sürdürmemiz sağlık sistemimizin gücünü gösterdi.

Aşı çalışmalarında ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. Bugünkü çalışmamızdan önce Adana Şehir Hastanesinde hastalarımızı ziyaret ettim. 1187 yatan hastamız var Adana Şehir Hastanemizde. 62'si Koronavirüs yüzünden burada, maske ve mesafe kuralına uyun, kalabalık yerlere gitmeyin. Hastalık gelince akla Covid'in geldiği günleri geride bırakalım.

Aşıda dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin başarısı kayıtsızlığa yol açmamalı.

"Yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68"

Adana'da 1 ay öncesine göre bugün 3'te 1'ine indi vaka sayısı. Yatak doluluk yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Adana'da aralarında bir doktorun da olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 228' çıktı.

Mersin'de de son dönemde vaka sayısı üçte bire indi. Yatak doluluk yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Filyasyon ekip sayısı 210.

Gaziantep'te geçen aya göre vakalarda yarı yarıya düşüş var. Yatak doluluk oranı yüzde 58, doğun bakım yüzde 77.

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 düşüş var. Yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78.

Hatay'da vaka sayısı üçte bire düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77.

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayılar var. Yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.

Kilis'te yüzde 75 oranında azalma var vakalarda. Yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, filyasyon ekip sayısı 11 bin 800.

Filyasyon ekiplerimiz dünyaca tanınıyor, ülkelerin televizyonlarında hayranlıkla izlendiler. Bu ekipler o ülkelerin sokaklarında olsaydı durum ne olurdu? Covid pozitiflerin sayısı görünenlerden kat kat fazla çıkardı. Bizim gibi mücadele eden yok. Salgınla ilgili son sözü söyleyen DSÖ de Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor.

Tüm kayıpları dayanışma içinde azaltalım, hayata bağlı olalım, hayata bağlı olmanın bir şartı da başkalarının hayatına saygıdır.

Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, mücadelede geldiğimiz nokta ve aşı konusunda. Aşıda dünyada faz3 aşamasına gelmiş 5 aşı var. İki tanesinin faz 3 çalışması ülkemizde de yapılıyor ve insan çalışması devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşıların ardından insanlarda komplikasyon gözlemlenmedi. Yerel aşıyla ilgili de yoğun çalışma yapılıyor.

"Bir aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak"

Yerel aşımız için, pazartesi ya da salı günü bin kişilik dozun üretimi tamamlanacak. Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denekler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlayacak. 44 kişi düşünülüyor. Devamında yüzlerce kişi. Faz 3 ise 10 binlerle ifade edilen insanlar üzerinde. Denekler 5 günlük karantinaya alınacak. İki çalışma daha ön planda. Önümüzdeki bir ay içinde en iki aşıyla birlikte insan uygulama safhasına geçmiş olacağız. Bir aşıda iki hafta sonra ilk insanlı deneme yapılacak. Bu süreçleri DSÖ standartlarını koruyarak yapacağız.

"Eylül ayı itibarıya Anadolu daha yaygın yaşadı"

Eylül başından itibaren giderek yoğunlaşan artan vaka sayılarıyla karşı karşıya geldik. Bayram sonrası daha yoğun yaşadık, yaşamadığımız ilimiz olmadı. Köylere kadar bayram sonrası salgın yaygın hale geldi. İlk pik döneminde İstanbul İzmir Kocaeli Sakarya gibi illerde söz konusu iken ağırlık, o dönemde Anadolu'daki iller yaşamamıştı. Eylül ayı itibarıya Anadolu daha yaygın yaşadı. Vakanın artmadığı iller olmadı. Bu dönemde yaygın bir şekilde filyasyon ekiplerini artırdık.

Biz hasta olarak bulgusu olanları ve testi pozitifleri tanımlıyoruz. Bu test uygulamamızda her ülkenin kendi test uygulaması ve politikası var. Bizde de Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde biz semptomu olanlara test yapıyoruz. Biz ülke olarak test politikamızda bulgusu olanlara test yaptığımızı ifade ettik. Bu kişileri DSÖ'ye bildiriyoruz. Bunun dışında yer yer temmuzdan itibaren kesitsel taramalara başladık.

"Bulgusu olmayanları kendi haline bırakmıyoruz"

Avrupa İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin Koronavirüsle ilgili geldiği noktadaki başarısından bahsediyorlar. Bununla gurur duyalım. Bunu gölgelemek için çaba göstermeyelim. 83 milyon bu başarıyı yaşamış olalım. Bu dönemde sadece üç haftalık bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara, İstanbul'un 2 katıydı, İstanbul'un yarısına indi. 1 ay önce hangi vatandaşımız etrafında gördüğü vakaların azlamadığını söyleyebilir? Bu gizlenerek yapılabilir mi? Bulgusu olmayanları kendi haline bırakmıyoruz, izole ediyoruz, temaslılarını buluyoruz. Onları da izole ediyoruz. 14 gün boyunca her gün bu kişileri arıyoruz semptomu olursa ilaca başlıyoruz. Son dönemde İstanbul dışında benzer şekilde Türkiye'de azalışın olmadığı hiçbir il yok. İstanbul'da da daha yakın takiple bu artışın giderek azalacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha belirginleşecek.

"Makalede yanlışlıkla Şubat ayı yazılmış"

Bize güvenin, makalede yanlışlıkla Şubat ayı yazılmış Mersin'de 22 Marttan önce testi pozitif çıkan yok. İddia ediyorum. Politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın. Yeri gelince ideolojik muhalefet yapılabilir ama 83 milyon olarak bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız.

(Muhittin Böcek) Şu an için genel durumu yoğun bakımda takip ediliyor. Bugün itibarıya son birkaç güne daha iyi ama kritik durumu sürüyor. Arkadaşlarımız gayreti gösteriyorlar. Umarım yakında şifa bulur.