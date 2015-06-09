Kılıçdaroğlu: AKP ile koalisyon yapma şansımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri sonrası yeni hükümetin kurulmasına yönelik koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, “Ben, bugünden şununla veya bununla koalisyon olur vs. diyemem. Bizim AKP ile koalisyon yapma şansımız yok" dedi.

"Davutoğlu kapımızı çalarsa kapımız açık. Tabii ki konuşuruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasinin gereğidir. Değerlendirmelerimizi yaparız, ancak tekrar ediyorum AKP ile bizim aramızda çok ciddi bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık vardır" ifadesini kullandı.

Bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine yer veren Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın “Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Vatandaş uzlaşın mesajı verdi” başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Telefonla görüştüğüm CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin ‘Vatandaş, ‘siz sorunlarımızı çözüm’ diyor. Erken seçime gidelim demek, bu halkın verdiği oylara güvensizlik olur’ dedi

Peki, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar koalisyon seçeneklerini daraltırken Ak Parti ile CHP’yi bir araya getirebilecek bir büyük koalisyon ne kadar mümkün?

Dün sohbet ettiğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bu soruyu da barındıran sorular yönelttim.

Kılıçdaroğlu, sonuçların hem ülke hem de bütün partiler için hayırlı olmasını dilerken ortaya çıkan tablonun dört mesaj içerdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu sonuçların ortaya koyduğu mesajları ben şöyle sıralıyorum: Bir; demokrasinin kazandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. İki; bu seçim sonuçları başkanlık sisteminin tartışılmaması gerektiğini kesin olarak göstermiştir. Üç; vatandaş şunu bekliyor; ‘Size oy verdim. Eğer tek başına iktidar şansı yoksa bu oyları iyi değerlendirin ve kendi aranızda uzlaşın. Parlamentoda benim sorunlarımı çözün’. Seçim sonuçlarının dördüncü mesajı ise Ak Parti’ye verilen mesajdır. Vatandaş, ‘senin tek başına iktidarını istemiyorum’ diye çok açık biçimde söylemiştir.”

Kılıçdaroğlu, vatandaşın verdiği, “Uzlaşın ve benim sorunlarımı parlamentoda çözün” mesajının önemli olduğunu ancak şu aşamada nasıl bir hükümet formülü oluşacağı konusunda net ifadeler kullanamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ben, bugünden şununla veya bununla koalisyon olur vs. diyemem” ifadesini kullandı.

‘Başbakan gelirse konuşuruz’

CHP lideri, “Ak Parti ile koalisyona kapınız açık mı?” sorusuna, “Bizim AKP ile koalisyon yapma şansımız yok. Çünkü AKP ile temel noktalarda uyuşmazlığımız var. Örneğin AKP, Erdoğan vesayetini reddetmeyecektir. Ya da emekliye iki maaş ikramiyeyi kabul etmeyecektir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ak Parti, sorun çözen değil, sorun yaratan bir partidir. Böyle olmasaydı bugüne kadar iktidar partisi olarak zaten sorunları çözebilirdi” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Teamüller gereği Cumhurbaşkanı en fazla oy alan partinin genel başkanını hükümet kurmakla görevlendirecek. Başbakan Davutoğlu sizin kapınızı çalarsa tavrınız ne olur?” sorusunu ise, “Gelirlerse kapımız açık. Tabii ki konuşuruz. Bu demokrasinin gereğidir. Değerlendirmelerimizi yaparız, ancak tekrar ediyorum AKP ile bizim aramızda çok ciddi bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık vardır” diye yanıtladı.

‘Türkiye’yi rahatlatmalıyız’

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının dört partiye de önemli mesajlar verdiğini, vatandaşın, sorunlarına çözüm için oy kullandığını kaydederek, “Vatandaş, ‘siz sorunlarımızı çözün’ dedi. Bu sorunları çözmek için bir adım atmadan bugünden hemen erken seçime gidelim demek, bu halkın verdiği oylara güvensizlik olur. Bugünden ‘seçim olsun’ demek yanlış olur” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önce Türkiye’yi rahatlatmamız gerekiyor. Seçimi ondan sonra konuşuruz” dedi.

Türk demokrasisinin hâlâ çok önemli sorunlarının olduğunu, bunların başında yüzde 10’luk seçim barajının geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu yüzde 10 barajını kaldırmamız lazım. Yapılacak çok şey var” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bir yönetim krizi ve istikrar sorunu yaşanmasını kimsenin istemeyeceğini belirterek, “Ancak biz şu an itibarıyla kimseye angaje olmayız. Tabloyu değerlendiririz. Sorumlu bir şekilde hareket ederiz” ifadelerini kullandı.