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CHP'den koalisyon çağrısı: Millet muhalefetteki üç partiye mesaj vermiştir

Sezgin Tanrıkulu: MHP ve HDP ile koalisyon yapabiliriz

09 Haziran 2015 18:13

CHP Sözcüsü Haluk Koç, 7 Haziran seçimi sonuçlarıyla ilgili üstü kapalı olarak MHP ve HDP'ye koalisyon çağrısı yaparak, "Millet muhalefetteki üç partiye mesaj vermiştir, bu mesajı çok iyi okumalıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, "Biz, önceliğimizin AK Parti'nin iktidarda olmadığı bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Diğer iki siyasi partiyle çok rahatlıkla bir restorasyon dönemi yaratabilecek bir hükümet kurabiliriz" açıklaması yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde vasın toplantısı düzenleyen Haluk Koç'un açıklamaları şöyle:

"Baskıcı rejim arayışları, kin ve nefret söylemleri, halkın yoksullaştırıldığı ekonomik süreçler, hukukun zayıflatılması ve yolsuzlukların soruşturulmadan üzerinin örtülme gayretleri milleti 7 Haziran'da bir tercih yapmaya  zorlamış ve AKP iktidardan düşmüştür. Bu sonuçlardan sonra milletin muhalefet partileri olarak bize siyasi olarak bazı talepleri olduğunu okumamız gerek. Halk "Bize sıkıntılar yaşatan iktidarı 276'nın altına çekerek size 7 Haziran'da mesaj verdik, bunu okumanız gerek" dedi. Demokrasinin uzlaşma kültürü olduğunu unutmayalım. Geniş ortak paydalarda buluşma gereğini görmeliyiz.

 

‘Mesajı iyi değerlendirmek gerekir’

 

Muhalefet partilerine aktarılan mesajı iyi değerlendirmek gerekir. CHP olarak demokrasimizin tüm kurum ve kuralları ile işlerlik kazanması için ekonomideki çarpık dağılımı gidererek refahı tabana yayacak biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

 

‘Çözümsüzlüğün adresi CHP olmayacaktır’

 

Çözümsüzlüğün adresi CHP olmayacaktır. Bizler bize verilen mesajı okuyoruz.  Diğer partilerimiz de mesajı iyi değerlendirmelidir. İletmek istediğim mesajlar bu yönde.  Mesaj belirli oy yüzdeleri halinde diğer partilere de verildi. CHP'nin tavrı açık ve nettir."

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