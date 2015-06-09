Murat Belge: CHP-MHP koalisyonuna HDP dışarıdan destek verebilir

Taraf yazarı Murat Belge, 7 Haziran seçimi sonrası ortaya çıkan koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, "Koalisyon olacaksa –ki bence olmalı– bunu CHP ile MHP’nin yapması daha akla yakın. HDP ise bunu dışarıdan, oyuyla destekleyebilir" dedi.

Belge'nin Taraf'ta "Kısa ve net bir öneri" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Bu sonuçlarla bence yapılacak iş şu: AKP ve Erdoğan karşısında yanyana durmuş ve çoğunluğu da sağlamış üç parti bu yanyana duruşunu sürdürürler. HDP ile MHP’nin bir koalisyon içinde biraraya gelmesini çok olası bir iş olarak görmüyorum. Koalisyon olacaksa –ki bence olmalı– bunu CHP ile MHP’nin yapması daha akla yakın. HDP ise bunu dışarıdan, oyuyla destekleyebilir.

Ne için, hangi amaçla koalisyon?

Tayyip Erdoğan’ın demokrasi üzerinde, Türkiye’nin zaten zayıf ve nahif, handikaplı doğmuş demokrasisi üzerinde yaptığı tahribatı onarmak amacıyla kurulmuş bir koalisyon.

Yani, Kuvvetler Ayrımı’nın üçüncü ayağı Yargı üzerinde Erdoğan’ın giriştiği operasyonları hükümsüz kılmak.

Siyaset sözlüğümüze “17 Aralık” adıyla geçen yolsuzlukla ilgili, Bilâl’in evden götürmesi gereken paralarla ilgili, Tayyip Erdoğan’ın her türlü kuralı çiğneyerek engellediği yargıyı başlatmak amacıyla kurulacak bir koalisyon.

Ayrıca Suriye’de olup bitenlere Tayyip Erdoğan’ın ne yapmak üzere ve ne yaparak müdahil olduğunu, MİT kamyonlarını vb. aydınlığa çıkarmak amacıyla kurulacak bir koalisyon.

Yani, kısacası, kendini kaybetmiş bir adamın canhıraş manevralarıyla hayat ritmi bozulmuş bir toplumu yeniden normal temposuna döndürmek amacıyla kurulmuş bir koalisyon.

Bunların dışında pek çok sorun elbette var, ama bu koalisyon kendini bu amaçlarla sınırlı tutabilir ve bunları yerine getirdikten sonra erken seçime de gidebilir.

Ama dediklerimin olabilmesi için şu anda “Cumhurbaşkanı” makamını dolduran zatın hükümet kurma görevi vermesi gerekiyor. O zat, böyle bir şey yapabilir mi?

Kanımca, yapmaz, yapamaz. O, kendi saltanatını sürdürebilmek için her şeyi yapmaya hazır. Bunun “rasyonel” bir yolu kalmamış olsa da, sonuna kadar dövüşeceğinden şüphem yok.

Tabii, kendi partisinden, şimdiye kadar yükselemeyen muhalif sesler yükselecektir. Şu anda o partiden milletvekili seçilmiş olanlar “Tayyip Erdoğan’a sadakat” testinden geçirilerek oraya gelmiş olmalı. Aralarında iki tabancalı, üç tüfekli, dört toplu birileri olduğunu tahmin edebiliriz. Ama partinin tamamı aynı kafada olamaz.

Bu seçimle büyük badireyi atlattık. “Hubris” büyük bir şamar yedi. Ama iş bitmedi. Geçmemiz gerek bazı daha küçük badireler var. Bunları geçtik mi, demokrasi bir uzak vaha olmaktan çıkacak.