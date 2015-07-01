Kılıçdaroğlu: AKP-CHP koalisyonu olabileceği kanaatinde değilim!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir AKP- CHP koalisyonuyla ilgili olarak “Ben olabileceği kanaatinde değilim. Ancak Davutoğlu bir gelsin, ne diyecek, bizim önerilerimize nasıl yaklaşacak onları görelim. İlkelerimizi kabul edeceğinden endişem var ama yine de Davutoğlu’nu dinlemem lazım” dedi.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gazetelerde yer alan “Rövanşist olmayacağız; kin gütmeyeceğiz; dosyalar önceliğimiz değil” demeci ile TBMM grup konuşması arasında fark olduğunun anımsatılması üzerine “Aslında arasında fark yok. Dosyaları getirmek istesek de hemen getirme şansımız yok. Onların yeniden açılması için yasal bir prosedürün işlemesi gerekir; bir avukat veya savcıya sorarsanız size anlatır” diye konuştu.

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