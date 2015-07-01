Kılıçdaroğlu cevapladı: İhsanoğlu'nu destekleyecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Başkanlık seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak gösterdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek vermesi yolunda CHP'ye yaptığı çağrıya cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'a girişinde gazetecilerin 'Çatı aday İhsanoğlu'nu destekler misiniz?' sorusuna "Çatı mı kaldı" yanıtını verdi. Ardından gazetecilerin 'Adayınızı 3. turda çeker misiniz?' sorusuna 'Sanmıyorum' karşılığını verdi.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında "Her 4 turda da, kendi adayımıza oy vereceğiz. Eğer 4. tura kendi adayımız kalamazsa MHP'nin 80 oyu da boş çıkacaktır" açıklaması yapmıştı.