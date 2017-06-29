Kılıçdaroğlu, 15 gündür yürüyor: Bizi Rabia işaretiyle protesto edenlere de teşekkür ediyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on beşinci gününü geride bıraktı. 432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 268 kilometre yol katedildi. Dün sıcak hava nedeniyle düşen katılımın, bugün yeniden arttığı görülürken yürüyüşe yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu kortejin zaman zaman "protesto" edildiğini hatırlatarak, "Bize sempatiyle bakan, bize el sallayan, hatta arada bir Rabia işareti yapıp bizi protesto eden ya da Rabia işareti yaparak bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi. "Onlar bizi protesto ederken veya kötü

sözler söylerken biz sadece ellerimizi yukarıya kaldırdık ve

onları alkışladık" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Alkışladığımız için de çok memnunuz, Düzceli kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Olumsuz bir olay oldu o nedenle çok sayıda Düzceli geldiler özür dilediler. Biz o olayla Düzcelileri asla bir tutmadık.

Adalet Yürüyüşü’nde kamp kurulan yere gübre döküldü!

Korteje bugün, sanatçı Bedri Baykam, oyuncular Berhan Şimşek ve Orhan Alkaya ile Bando Sol, İzmir Barosu'na bağlı avukat ve Tokatlı şehit yakınları da katıldı. İlerleyen saatlerde gazeteciler Orhan Bursalı ve Deniz Zeyrek de kortejdeki yerlerini aldılar.

Yürüyüşe yarın (30 Haziran) saat 08.00'de devam edilecek.

İşte dakika dakika yaşananlar

19.30 CHP Karadeniz Bölge il başkanları, konaklama alanında birer konuşma yaptı. Adalet Yürüyüşü'nün her türlü haksızlığa karşı gerçekleştirildiğini kaydeden başkanlar, aynı zamanda kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve 113 gündür açlık grevinde olan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya tepkisiz kalan, bu adalet arayışını görmezden gelen AKP hükümetini de eleştirdi.

18.50 Hendek ilçesi girişindeki konaklama alanına varıldı.

18.30 Adalet Yürüyüşü'nde bir eşik daha aşıldı. 'İstanbul: 160' tabelasının önünden geçen yürüyüşçüler, "300'leri 400'leri gördüğümüz günler daha dün gibi" yorumunda bulunuldu.

17.50 Yürüyüş yeniden başladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle anons otobüsünden sağlık durumu el vermeyenlerin araçlara konaklama alanına geçmesi yönünde çağrı yapıldı.

17.45 Adalet yürüyüşçüleri, halk müziği sanatçısı Hasan Karayol'un liderliğinde “Bilmem şu feleğin” türküsünü seslendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, türkünün ardından "Dünyanın en uzun yürüyen korosunu oluşturdunuz, umarım bunu Guiness de onaylar" anonsu yaptı.

17.40 Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Adımlarım tek bir mağdurun bile sesi olabilmişse, gözü yaşlı bir ananın ya da gencin içindeki umudu büyütebilmişse, ne mutlu bana!" ifadelerini kullandı.

17.15 Ankara'dan Engelli Komisyonu ve üyeleri de yürüyüşe katıldı, 33 yaşındaki Alihan Gürbüz de kortej de yer aldı.

16:30 - 15. günün sabahında yürüyüşe katılan Bando Sol, kortejin önünde ilerlemeye devam ediyor.

16:20 - Yürüyüş destekçileri yol kenarına

çiçeklerle 'adalet' yazdı.

16:10 - Yürüyüş, gazeteciler Orhan Bursalı ve Deniz Zeyrek'in de katılımıyla yeniden başladı.

14:50 - Havanın sıcak olması nedeniyle yürüyüşün başlama

saati 16.00'ya ertelendi.

14:25 - Jandarmanın 'drone'una yansıyan görüntülere göre, yürüyüşe dün yaklaşık 16 bin kişi katıldı.

12:25 - Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yürüyüşün başından bu yana kortejde yer alan ortopedi uzmanı Prof. Dr. Cihangir İslam, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez dahi

eleştirmemişlerin 'adalet yürüyüşü' veya şahsıma getirdiği

eleştirileri dikkate almıyorum" dedi.

12:00 - Adalet Yürüyüşü'nün öğle molası için durulan alana 'adalet çeşmesi' kuruldu.

11:30 - Yürüyüşe kendi yaptığı şapkasıyla katılan bir vatandaş, "AKP adaletin terazisini bozdu, düzeltmek için yürüyoruz" dedi.

11:00 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen efeler, mola esnasında yürüyüşçülere kısa bir gösteri yaptı.

10:34 - Mola yerine varıldı. Adalet Yürüyüşü, 15'inci günün ilk iki etabında toplam 8 kilometre yol aldı. Yürüyüşçüler öğle molası için Beylice mahallesinde kurulan konaklama alanına geçti.

10:15 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen efeler, korteje katıldı.

10:10 - Kortej, Sakarya girişinde "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartıyla karşılandı.

10:10 - Yürüyüş, Bando Sol liderliğinde marşlarla devam ediyor.

10:00 - Kortej, yürüyüşüne yeniden başladı.

Bu etapta yaklaşık 5.5 kilometre yürünmesi bekleniyor.

09:15 - İlk mola yerine varıldı. Yürüyüşün bu etabında kortej, yaklaşık 3.5 kilometre yol katetti.

08:20 - Şehir dışından gelen çok sayıda vatandaş, korteje yol kenarından katıldı.



08:18 - Edirne'den gelen vatandaşlar süpürgeleriyle yürüyüşe katıldı.

08:12 - Yürüyüş başladı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök de Adalet Yürüyüşü'ndeydi. Sabah saatlerinde alana gelen Özkök, yaklaşık yarım saat kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü.

İşte Adalet Yürüyüşü'nün 2 haftası

Bugüne kadar neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı, Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

Destici'ye yanıt

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gülmen ve Özakça için pankart

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

"Şehadet için koşar, öldürürüz" tehdidi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır dün (23 Haziran 2017) sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

Berberoğlu için AYM'ye başvuru

12 milletvekilinden oluşan heyet dün İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu. Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cenaze izni

Enis Berberoğlu'na, üç gün önce hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için bir günlük izin verildi. Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim."

Avukatlar, cübbeleriyle katıldı

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, dün korteje cübbeleriyle katıldı. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, yürüyüşle ilgili olarak hukukçulara yönelik çağrısında "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılmalı" demişti.

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Korteje, "Bir CHP milletvekili, makam odasındaki Atatürk portresini indirdi" iddiası nedeniyle mart ayında partiden ihraç edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka, yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Provokasyon uyarısı yapılmıştı; gübreli saldırı

Kılıçdaroğlu 13. günündeki yürüyüşüne başlamadan önce olası provokasyonlara dikkat çekerek 12 maddelik bir genelge hazırladıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik" ifadesini kullandı. Ayrıca Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük'ün aileleri ve Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen de Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmesiyle, megafondan anons yaparak balkonlarından Rabia işareti yapan AKP'li bir ailenin bayramını kutladı. Kortej, İstanbul’a yaklaştıkça protestoların arttığı görüldü. Düzce'de, Adalet Yürüyüşü’ne katılanların konakladığı yere gübre döküldü. Polis, gübreyi döken aracı yol kenarında plakası gizlenmiş bir şekilde buldu şoförün aracı terk ettiği belirlendi. Bölgeye yönlendirilen belediyelerin araçları, dökülen gübreyi temizledi.

"Mermi değil, otomatik tüfek de atsalar bizi korkutmaya güçleri yetmeyecek"

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, dün ikinci kez güzergâh üzerinde gerçekleştirildi. Saat 12:30'de başlayan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, korteje yöneltilen "protesto"lar ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Son dönemlerde mafya babaları beyanatta bulunma yarışına girdiler. Mermi atma olayı ilk değildir. Biliyorsunuz ki Karadeniz'de bir suikast girişimindeydiler. Sadece şunu söylüyorum. Mermi değil, otomatik tüfek de atsalar bizi korkutmaya güçleri yetmeyecek. Bu tehditlere, şantajlara pabuç bırakmayacağız. Biz bu yola tehditleri düşünerek yola çıkmadık. O nedenle bu saldırılara itibar etmiyoruz."

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