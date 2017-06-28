Adalet Yürüyüşü’nde kamp kurulan yere gübre döküldü!

Düzce'de, Adalet Yürüyüşü’ne katılanların konakladığı yere gübre döküldü. Polis, gübreyi döken aracı yol kenarında plakası gizlenmiş bir şekilde buldu şoförün aracı terk ettiği belirlendi. Bölgeye yönlendirilen belediyelerin araçları, dökülen gübreyi temizledi.

Adalet Yürüyüşü'nün organizasyon faaliyetlerinde rol alan Mersin Yenişehir Belediyesi işçileri, T24 muhabiri Gonca Tokyol'a yaptığı bilgilendirmede kamyonun kamp alanının başından itibaren gübre dökmeye başladığını yayılan koku üzerine durumu fark ettiklerini söyledi. İşçilerin verdiği bilgiye göre, alanda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç ile birlikte alanda bulunan insanların tepki göstermesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlk olarak Yenişehir Belediyesi'ne ait araçlar gübreleri alandan uzaklaştırırken daha sonra Düzce Belediyesi'ne bağlı araçlar gübreleri temizledi. Alandaki yoğun kokunun hafiflemekle birlikte devam ettiği bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 13’üncü gününü geride bıraktı. Gün içerisinde birçok sataşmaların ve küfürlü protestoların yapıldığı yürüyüşün gecesinde konaklanan bölgeye gübre döküldü. Yürüyüşçüler, gün boyunca yapılan protestolara alkışlarla cevap vermiş, provokasyonlara izin vermemek için 12 maddelik bir genelge yayımlamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yürüyüşle ilgili "bir AKP’li Rize milletvekilinin organizasyonuyla yapılan toplantıda tahrik edici eylemler yapma kararı alındığı” iddiasını ortaya atmıştı.

Alanda bulunan BirGün gazetesi muhabiri Uğur Şahin, gübrenin "AKP’li belediye tarafından döküldüğü" iddiasının konuşulduğunu aktardı. Ayrıca, insanlar kamp alanında duramadığı öğrenildi.

CHP’li vekillerden açıklama

Olayın ardından CHP’li vekiller basına açıklama yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Provoke edilmek isteniyor, boyun eğmeyeceğiz. Sabah yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu siyasi bir anlayışın göstergesidir. Küfürler edildi yürüyüşümüzde, sadece alkışladık. Provakasyonlar cevap vermeyeceğiz. Ancak bu ahlaki değildir. Bu eylem toplumu germeye yöneliktir" dedi.

"Bunu dökenlerin de adalete ihtiyacı olacak"

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, ”Yürüyüşümüz kutsaldır. Adaletli bir yaşamak isteyenlerin yürüyüşüdür. Bugün bu pisliği dökenlerin de adalete ihtiyacı olacaktır. Burada kamp yapanlar kilometrelerce yol yürüdü böyle bir muameleye maruz kaldılar. Bu olay bir anlayışın göstergesidir. Kınıyoruz” dedi.

"Bu nasıl bir psikoloji?"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, ”Bunu yapanların pişman olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nasıl bir psikolojidir? Biz ülke olarak nasıl bu hale geldik? Anlamakta zorlanıyoruz. Hiçbir engel bizi geri döndüremeyecektir” dedi.

"Bu, yürüyüşü kirletenlerin kokusu"

CHP’li Cihaner, konaklanan bölgeye gübre dökülmesini, Twitter hesabından ve şu mesajı paylaştı:

“Yol boyunca küfürlere alkışlarla karşılık veren Adalet Yürüyüşçülerinin geceleyeceği yerin önüne bir kamyon gübre boşaltıldı. İşte seviye! Ülkem adına mı utansam, aynı cehennemi yaşayıp bir birlerine düşman edilen halkıma mı üzülsem... Bu günlerdir Yürüyüşü kirletenlerin kokusu!”