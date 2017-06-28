CHP’li Bekaroğlu: Bir AKP milletvekili organizasyonuyla ‘Adalet Yürüyüşü’nü tahrik edici eylemler yapma kararı alındı!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile birlikte HAS Parti’yi kuran ve daha sonra CHP’ye katılan İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yapılan Adalet Yürüyüşü hakkında önemli bir iddia ortaya attı.

Bekaroğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşle ilgili "bir AKP’li Rize milletvekilinin organizasyonuyla yapılan toplantıda tahrik edici eylemler yapma kararı” aldığını savundu.

T24’e bilgi veren Bekaroğlu, güvendiği kaynaklardan aldığını söylediği bilgiyi aktarırken “Bu kişi öteden beri İstanbul’da bilinen, etrafında gençleri, Osmanlı Ocakları’nı toplayan bir kişi. Üsküdar’da böyle bir toplantı yapılıyor ve yol boyu tahrik edici sloganlar, işaretler yapma konusunda gruplar oluşturup bölgeye gönderme kararı alıyorlar” dedi.

Milletvekilinin ismini veremeyeceğini söyleyen Bekaroğlu, polis ve jandarmanın çok ciddi güvenlik tedbiri aldığını vurguladı ve “Genel başkanımız ve arkadaşlarımız da tedbir aldılar. Ne yaparlarsa yapsınlar tahrik olmuyoruz. Bu yürüyüşü sabote etmeleri mümkün değil” diye konuştu.

Yürüyüşe protestolar artıyor

Adalet Yürüyüşü, 13’üncü gününü geride bıraktı. Bugün, Düzce il merkezine ulaşan korteje yol boyunca sataşmalar yapıldı.

Düzce’nin kaynaşlı ilçesinde bir grup korteje küfür ederken, yürüyüşçülerin sakinliği ve polisin önlem alması sayesinde olay büyümedi. Gün içerisinde korteje yönelik birçok küçük grup protesto yaptı.

CHP'den provokasyonlara karşı genelge

Öte yandan yürüyüşün 13’üncü gününde provokasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge yayımlandı. Kılıçdaroğlu genelgeyle ilgili olarak "Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler, sadece onları alkışlayın' dedik" açıklamasında bulundu.