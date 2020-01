Kılıçdaroğlu'ndan Atakan'ın babasına başsağlığı

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da, ODTÜ protestolarına destek vermek amacıyla düzenlenen gösteride hayatını kaybedeb Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan'ı telefonla aradı.

Ahmet Atakan'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir canımız daha gitti. Biliyorum böyle durumlarda ne söylense ananın, babanın yüreğine kar etmez, oraya düşen ateşi söndürmez.

Biz bir daha böyle acılar yaşanmaması dileğiyle, diğer evlatlarımızın, çocuklarımızın can kayıplarında olduğu gibi, oğlunuz Ahmet Atakan’ın ölümüyle ilgili olarak da her türlü girişimde bulunacak, atmamız gereken adımları atacağız. Bu ölümlerin hesabını meclis dahil her platformda soracağız. Bu acı hepimizindir. Sizin ailenizin yakınlarınızın, halkımızın ve ülkemizin acısını yürekten paylaşıyorum. Ahmet yavrumuza rahmet, sizlere başsağlığı diliyorum”