T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Atakan'ın babasına başsağlığı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Atakan'ın babasını telefonla aradı. 'Bu ölümlerin hesabını meclis dahil her platformda soracağız' diyen Kılıçdaroğlu, acılı babaya başsağlığında bulundu

11 Eylül 2013 20:59

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP  Genel  Başkanı  Kemal  Kılıçdaroğlu, Hatay'da, ODTÜ protestolarına destek vermek amacıyla düzenlenen gösteride hayatını kaybedeb Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan'ı telefonla aradı.

Ahmet Atakan'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir canımız daha gitti. Biliyorum böyle durumlarda ne söylense ananın, babanın yüreğine kar etmez, oraya düşen ateşi söndürmez.
Biz bir daha böyle acılar yaşanmaması dileğiyle, diğer evlatlarımızın, çocuklarımızın can kayıplarında olduğu gibi, oğlunuz Ahmet Atakan’ın  ölümüyle ilgili olarak da her türlü girişimde bulunacak, atmamız gereken adımları atacağız. Bu ölümlerin hesabını meclis dahil her platformda soracağız. Bu acı hepimizindir. Sizin ailenizin yakınlarınızın, halkımızın ve ülkemizin acısını yürekten paylaşıyorum. Ahmet yavrumuza rahmet, sizlere başsağlığı diliyorum”
 

ETİKETLER

ahmet atakankemal kılıçdaroğluhatay

İlgili Haberler

Binlerce kişi Ahmet Atakan için eylem yaptı, polis gaz ve su ile müdahale etti

Gece boyunca Taksim'de yaşanan olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında polis-eylemci gerginliği yer yer sabaha kadar devam etti

Köşe yazarları Ahmet Atakan'ın ölümü için ne yazdı?

Sedat Ergin: Gezi direnişi sırasında ölen göstericilerin Alevi kökenli olmasının özellikle Alevi gençlerde yarattığı infial iklimini tahmin etmek güç değildir

'Ahmet Atakan polis müdahalesi olmadan düşerek öldü'

Muammer Güler Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili konuştu: Sizlerin de izlediği gibi polisin müdahalesinin olmadığı, yüksekten düşme olduğuna dair bir görüntü ortaya çıktı

Ahmet Atakan'ın ilk otopsi raporu açıklandı

Hatay'da polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın otopsi raporu açıklandı: omurilik kopması, kol ve bacaklarda kırıklar, kafada ezilme... Ölüm sebebi düşme olabilir

Gül'den Ahmet Atakan yorumu: Can kaybı bu şaka değil

Gül: Ahmet Atakan'ın ölümünden büyük üzüntü duydum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24