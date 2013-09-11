'Ahmet Atakan polis müdahalesi olmadan düşerek öldü'

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hatay’da düzenlenen protesto gösterilerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ölümüyle ilgili tartışmalara değinerek, “Sizlerin de izlediği gibi polisin müdahalesinin olmadığı, yüksekten düşme olduğuna dair bir görüntü ortaya çıktı. Otopsi raporu da bu yönde. Ancak biz yine de araştırma başlattık” dedi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara’da yapılacak ‘Demokratikleşme Paketi’ toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler’in konuşmasının satırbaşları şöyle:

‘Ahmet Atakan’ın ölümü’

“Hatay’da meydana gelen olay üzücü bir olaydır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak olayla ilgili hemen gerekli soruşturma hemen başlatıldı. Ancak dün sizlerin de izlediği gibi polisin müdahalesinin olmadığı, yüksekten düşme olduğuna dair bir görüntü ortaya çıktı. Otopsi raporu da bu yönde. Biz yine de araştırma başlattık.

Ancak ne olursa olsun, Hatay’da etnik kökenli provokasyonlar yapılmakta olduğunu yakından bilmekteyiz. Kanunsuz gösterilerin geldiği noktayı da vatandaşlarımıza bırakıyorum.

Şiddet kullanılmadığı sürece, kanunsuz gösteriler yapılmadığı sürece polisin müdahalesi yok. Ancak her gün, profesyonelce, fetiş unsuru haline getirerek bir bahaneyle sokağa çıkarak bunu tabana yaymaya çalışıyor. Bu grupların kim olduklarını biliyoruz. Polisin güç uygulamasını kontrol altında tutuyoruz ancak polise saldırıldığında polis görevini yapacaktır.

Polisin kimsenin talimatına ihtiyacı yok

Müdahale için kimsenin talimatına gerek yok. Polis kanunlara göre orada gerekli müdahaleyi yapmakla mükelleftir. Gezi olaylarında 189 kişi tutuklandı, haklarında soruşturmalar var. Yeni deliller ortaya çıkarsa, yeni tutuklamalar olabilir.

Her olayı bir bahane ederek, bir protestoya girişmenin anlamı yok. Dün bunu gördük, görüntüler ortaya çıktı. Protesto gösterilerini şiddet eylemleriyle birleştirip her gün polisle çatışma ortamı yaratınca maalesef buna benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

Çözüm sürecini provoke eden bunun altında kalır

Bu konudaki tavrımız nettir. Çözüm sürecinin devam etmesi ülkenin yararınadır. Çatışmasızlık ortamının sürmesi Türkiye’nin yararınadır. Ben Mardin milletvekiliyim. Bölgenin çözüm sürecine verdiği desteği yakından biliyorum. Mardin’de yüzde 93’lere yaklaşmıştır. Bu Türkiye’ye bir mesajdır. Biz bu huzur ortamının sürdürülmesini istiyoruz. Demokratikleşmeye yönelik adımlar, sadece bir etnik grubu ya da bölgeyi kapsamamaktadır. Demokrasinin standartlarının yükseltilmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu sürecin kıymetinin bilinmesi gerekir, bu süreci provoke eden bunun altında kalır.