Güney Kıbrıs'ta kurtarma paketini değiştirme çabaları

Euro bölgesi maliye bakanları, Güney Kıbrıs hükümetine, kurtarma paketiyle bağlantılı olarak mevdut sahiplerinden bir defaya mahsus olarak alınacak vergilerde küçük birikim sahiplerini koruması çağrısında bulundu.

Bankalarda 100 bin Euro'ya kadar parası olanlardan yüzde 6,75 oranında vergi alınması planları Kıbrıs'ta büyük öfke yarattı.

Avrupa Birliği ve IMF'nin sağlayacağı krediyle ilgili şartların değiştirilmesine yönelik çabalar sürerken Kıbrıs'ta bankaların perşembe gününe kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

10 milyar Euro'luk kurtarma paketi için parlamentoda birkaç kez ertelenen oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

Ruslar öfkeli

Hükümetin büyük mevduat sahiplerinden daha çok, küçük mevduat sahiplerinden daha az vergi alma çabaları Kıbrıs bankalarında milyarlarca Euro'su bulunan Rusları öfkelendirdi.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, verginin "adaletsiz, gayri-profesyonel ve tehlikeli" olduğunu söyledi ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'la ilgili karar sürecine Rusya'nın dahil edilmediğini belirtti.

Avrupa Birliği ile Kıbrıs arasında varılan anlaşma uyarınca 100 bin Euro'nun üzerindeki mevduatlardan yüzde 9,9 oranında vergi alınacak.

Kararın açıklanmasından sonra mevduat sahipleri bankalara akın ederek paralarını çekmeye çalıştılar.

Avrupa Birliği mali krizin başlamasından sonra birlik sınırları içinde 100 bin Euro'nun altındaki mevduatlar güvence altına alınmıştı.

Birçok gözlemci Kıbrıs'la ilgili kararın bu anlaşmanın özüne aykırı olduğunu, uygulamanın Euro bölgesinde bankalara güveni zedeleyebileceğini belirtiyor.

Euro bölgesi maliye bakanları Pazartesi akşamı telekonferans yoluyla Kıbrıs'a dayatılan şartları görüştü. Euro bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, toplantıdan sonra yaptığı açıklamda, grubun 100 bin Euro'ya kadar olan mevduatların tamamen garanti altında olması ilkesine bağlı olduklarını, küçük mevduat sahiplerinin büyük mevduat sahiplerinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Mevduat sahiplerinden 5,8 milyar toplanması hedefleniyor. Jeroen Dijsselbloem, bu rakamın değişmemesi koşuluyla yükün büyük mevduat sahiplerine kaydırılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Pazartesi günü, meclis binasında bakanlar ve miletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmeler sırasında yüzlerce kişi meclis önünde protesto gösterisi yaptı.

Lefkoşa'da bulunan BBC muhabiri Mark Lowen'a göre, Anastasiades'in 100 bin Euro'nun altındaki mevduatlardan yüzde 3, üstündeki mevduatlardan da yüzde 12,5 vergi alınmasını istediği konuşuluyor.

Parlamentodaki oylamanın bugün Türkiye saatiyle 18.00'de başlaması planlanıyor.