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Ekonomi

Güney Kıbrıs'a kendisi kadar kurtarma paketi

AB liderleri bugün ve yarın yapılacak zirvede biraraya gelerek Güney Kıbrıs’a verilmesi planlanan ekononomik yardım paketini değerlendirecek

14 Mart 2013 12:42

AB liderleri biraraya gelerek Güney Kıbrıs’a verilmesi planlanan ve ülkenin toplam ekonomisine denk gelen 18 milyar euroluk yardımı görüşecek.
 
Güney Kıbrıs’a yapılacak yardımın 18 milyar dolar euroyu bulabileceği belirtiliyor, bu da ülke ekonomisinin büyüklüğüne denk bir miktar.

Zirvenin diğer gündem maddelerini Güney Kıbrıs'taki Rus yatırımcıların varlığı ve kara para aklanmasına dair iddialar, banka düzenlemelerinin sıkılaştırılması ve Güney Kıbrıs’ın Rusya ile ilişkileri oluşturuyor.


Euro Bölgesi liderleri toplanıyor


Öte yandan Euro Bölgesi ülkelerinin liderleri zirvede ayrı bir toplantıda bir araya gelecek.

Bu toplantıda Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi Euro Bölgesi'nin mevcut ekonomik ve finansal durumuyla ilgili bir sunum yapacak.

Liderlerin, zirvede görüşülecek konuların hiçbiri hakkında kesin bir karar alınması beklenmiyor.

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