Güney Kıbrıs işsizlikte 'rekora gidiyor'



Avrupa İstatistik Merkezi verilerine göre, Güney Kıbrıs'ta 25 yaş altındaki işsizlik oranı yüzde 28'i aştı. Rum kesimi bu oranla Avrupa'da işsizliğin en çok olduğu ikinci ülke konumuna yükselirken, Rum medyasında 'işsizlikte rekora gidildiği' yorumları yapılıyor.

Güney Kıbrıs’ta 20 milyar Euro'ya ulaşan ekonomik krizin olumsuz etkileri, Avrupa Birliği kredi yardımları geciktikçe daha da artıyor.

Rum İstatistik Dairesi verilerine göre, 200 bin Rum aile yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya. 120 bin Rum da yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

Rum toplumunun en dar gelirli sınıfını emekliler, kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İstatistiklere göre, yoksulluk sınırı kişiler için yıllık 10 bin 328 Euro, 4 kişilik aile için de 21 bin 689 Euro olarak öngörülüyor.

Rum halkının yıllık ulusal geliri, 2004 yılındaki Avrupa Birliği üyeliği öncesinde 28 bin dolar düzeyindeydi.

Öte yandan Avrupa İstatistik Merkezi Eurosat verilerine göre Güney Kıbrıs gençlerde işsizliğin en çok arttığı ikinci AB ülkesi oldu. 25 yaşın altındaki Rumlar'da işsizlik yüzde 28.4'e yükselerek rekor kırdı.

Geçen sene Ocak ayında işsizlik oaranı yüzde 9.9 iken, bu yılın aynı döneminde çalışan nüfusun yüzde 14.7'si işsiz kaldı.

Verilere göre Güney Kıbrıs’ın ekonomik kriz nedeniyle AB destek mekanizmasına bağlanmasıyla işsizlikte patlama meydana geldi. Rum medyası, "İşsizlikte rekora gidildiğini belirterek Avrupa ikincisi olduk, işsizlik daha da artacak" ifadesini kullandı.