Güney Kıbrıs'ta banka hesaplarının yüzde 6.9 ile 9.9'na el konuyor!

Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Kıbrıs'ı iflastan kurtarmak için, 10 milyar Euroluk bir kurtarma paketi üzerinde uzlaştı.

Uzlaşma, Avrupalı bakanlar ve Uluslararası Para Fonu IMF yetkililerinin Brüksel'de yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

Kurtarma kredisi karşılığında, Kıbrıs’tan bütçe açığını azaltması, bankacılık sektörünü küçültmesi ve vergileri arttırması talep ediliyor.

Kıbrıs bankaları, iki kez büyük kurtarma kredisi alan Yunanistan'daki krizden olumsuz etkilendi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, 10 saate yakın süren görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Euro Grubu Kıbrıslı yetkililerle bu anlaşmanın başlıca noktaları üzerinde siyasi uzlaşmaya vardı. Yardım kredisi, Kıbrıs ve bir bütün olarak Euro Bölgesi'nin mali istikrarı için gerekliydi" dedi.

Görüşmelerde yer alan IMF Başkanı Christine Lagarde da daha önce "Bir yara bandı istemiyoruz. Dayanıklı ve sürdürülebilir bir şeyler istiyoruz" dedi.

Brüksel'deki görüşmeleri izleyen BBC Muhabiri Andrew Walker, anlaşmada mevduat sahiplerine yönelik bir vergi de bulunduğu, böylelikle yatırımcıların da kurtarma planına yardımcı olmalarının amaçlandığını söylüyor.

Buna göre, Kıbrıs bankalarında 100 bin Euro'dan az paraya sahip olanlar, bir kereye mahsus yüzde 6,75 oranında vergi ödeyecek. 100 bin Euro'yu aşan mevduatlardan da, yine bir kere mahsus yüzde 9.9 vergi alınacak.

Bir Avrupa Merkez Bankası yetkilisi, Kıbrıs makamlarının bu vergiyi toplayabilmek için daha önceden harekete geçtiğini, aksi takdirde söz konusu vergiden kaçınmak için, Kıbrıs bankalarından büyük mevduat kaçışları yaşanabileceğini belirtiyor.

Rus sermayesi

Bu arada, daha önce Kıbrıs'a 2,5 milyar Euro kredi veren Rusya'nın bu miktarı arttırabileceği yönünde söylentiler var.

Kıbrıs Maliye Bakanı Michael Sarris'in Pazartesi günü, görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Ekonomi uzmanlarına göre, Kıbrıs bankalarında yüksek miktarda Rus sermayesi bulunuyor.

ABD Merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nden Jacob Funk Kirkegaard, bu durumun kurtarma kredisi müzakerelerinin önünde bir engel olduğunu söylüyor.

Kirkegaard, "Şöyle bir genel politik duygu var; Kıbrıs bankalarındaki Rus sermayesini korumak için bu ülkeye kurtarma kredisi vermek ve Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını riske atmak kabul edilebilir değil." dedi.

Kıbrıs ekonomisi, Euro Bölgesi üretiminin sadece yüzde 0,2'sini oluşturuyor. Ancak Euro Bölgesi'nde Kıbrıs'ın temerrüde düşmesinin, Yunanistan'da kaydedilen ilerlemeye zarar verebileceği kaygısı var. Kıbrıs, neredeyse üç yıl önce başlayan Euro Bölgesi krizi sonucu kurtarma kredisi alan beşinci ülke oldu.