T24 LogoT24 Logo
Politika

KESK iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin, KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında KESK üye ve yöneticisi 72 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

28 Ocak 2013 23:31

13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de arasında bulunduğu şüpheliler, PKK /KCK terör örgütünün sendikal yapılanmasını oluşturmakla suçlanıyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

 

'KESK Başkanı da şüpheli'

 

İddianamede, şüpheliler arasında Lami Özgen’in yanı sıra eski Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Yunus Akıl, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Metin Vuranok, Eğitim Sen Genel Kadın Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin ve KESK Genel Meclis Üyesi Belgizar Sazak da bulunuyor.

ETİKETLER

keskiddianamemahkeme

İlgili Haberler

KCK kapsamında KESK Başkanı dahil 34 kişi hakkında tutuklama talebi

KCK kapsamında gözaltına alınan 34 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

KESK Başkanı Lami Özgen serbest bırakıldı

KESK üyelerinin savcılık sorgusu sürerken adliye binası önünde portesto gösterileri vardı

KESK sözcüsü: 72 cezaevinde 10 bin kişi açlık grevine başladı

Turgut, açlık grevinde bulunanların baş dönmesi, kilo kaybı, tansiyon düşmesi, halsizlik, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi sorunlar yaşadıklarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24