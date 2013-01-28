KESK iddianamesi mahkemeye gönderildi

13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de arasında bulunduğu şüpheliler, PKK /KCK terör örgütünün sendikal yapılanmasını oluşturmakla suçlanıyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'KESK Başkanı da şüpheli'

İddianamede, şüpheliler arasında Lami Özgen’in yanı sıra eski Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Yunus Akıl, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Metin Vuranok, Eğitim Sen Genel Kadın Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin ve KESK Genel Meclis Üyesi Belgizar Sazak da bulunuyor.