KCK kapsamında KESK Başkanı dahil 34 kişi hakkında tutuklama talebi

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin, KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan KESK Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hafta başında Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişi dün sabah saatlerinde adliye sevk edilmişti.
Zanlıların adliyede gün boyu süren savcılık sorguları gece saatlerinde tamamlandı.
Savcı, 34 zanlının tümünü tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.
Zanlılar 'PKK'nın şehir yapılanması ve meur örgütlenmesini gerçekleştirmek, örgüt adına yasadışı faaliyette bulunmak'le suçlanıyor. (ntvmsnbc)