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KESK Başkanı Lami Özgen serbest bırakıldı

KESK üyelerinin savcılık sorgusu sürerken adliye binası önünde portesto gösterileri vardı

28 Haziran 2012 23:30

 

KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklanırken, KESK Başkanı Lami Özgen'in de aralarında olduğu 7 kişi serbest bırakıldı.
 
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 kişi gözaltına alınmış ve savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 22'si dün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.
 
Geri kalan 16 kişiden 13'ü savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 13 zanlının mahkemedeki sorguları gece saatlerinde tamamlandı.
 
Mahkeme, 6 kişinin tutuklanmasına karar verirken aralarında KESK Başkanı Özgen'in de bulunduğu 7 kişiyi serbest bıraktı.
 
 

28 kişi tutuklandı

 
 
Bu son tutuklamalarla birlikte tutuklu soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 28'e yükseldi.

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