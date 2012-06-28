KESK Başkanı Lami Özgen serbest bırakıldı

KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklanırken, KESK Başkanı Lami Özgen'in de aralarında olduğu 7 kişi serbest bırakıldı.
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 kişi gözaltına alınmış ve savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 22'si dün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.
Geri kalan 16 kişiden 13'ü savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 13 zanlının mahkemedeki sorguları gece saatlerinde tamamlandı.
Mahkeme, 6 kişinin tutuklanmasına karar verirken aralarında KESK Başkanı Özgen'in de bulunduğu 7 kişiyi serbest bıraktı.
28 kişi tutuklandı
Bu son tutuklamalarla birlikte tutuklu soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 28'e yükseldi.