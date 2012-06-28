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KCK soruşturması kapsamında 22 KESK'li tutuklandı

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin, KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.

28 Haziran 2012 13:28

KCK soruşturması kapsamında KESK’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 22’si tutuklandı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin, KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, adliyeye getirilen 34 şüphelinin sorgusu için özel yetkili 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

34 şüphelinin tamamı savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, Yunus Akıl, Belgizar Sazak, Mehmet Arda, Mehmet Sıddık Akın, İzzettin Alpergin, Yılmaz Yıldırımci, Sakine Esen Yılmaz, Nihat Kılınçalp, Metin Vuranok, Erdal Turan, Feruh Çelik, Hanım Koçyiğit, Seyran Şik, Mehmet Sezgin İbin, Mustafa Bozan, Aykut Erhan Turgut, Deniz Bozbey, Sibel Anıl, Erdal Yılmaz, Bekir Gürbüz, Tarık Kaya ve Osman İşçi’nin tutuklanmasına karar verdi.

 

21 kişi daha adliyede

 

Öte yandan, sorguları tamamlanan aralarında KESK Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu 21 kişi daha mahkemeye sevk edildi.

KESK Başkanı Lami Özgen mahkemeye getirilirken zafer işareti yaptı.

 

KESK'lilerden protesto

 

Tutuklama kararı, adliye önünde bekleyen zanlı yakınları ve KESK üyeleri tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Grup, ''Susmayacağız, direneceğiz'' yazılı pankart açarken, ''KESK'e dokunma'' dövizleri taşıdı.

Gruptakiler sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

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