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KESK sözcüsü: 72 cezaevinde 10 bin kişi açlık grevine başladı

Turgut, açlık grevinde bulunanların baş dönmesi, kilo kaybı, tansiyon düşmesi, halsizlik, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi sorunlar yaşadıklarını söyledi

06 Kasım 2012 10:19

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Turgut, "72 cezaevinde 10 bine yakın sisyasi tutuklu ve hükümlünün süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını" ileri sürdü. Ancak resmi kaynaklar Turgut'un iddiasını doğrulamadı.

Beyoğlu'nda, Cezaevleri İzleme Koordinasyonu üyesi bir grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkati çekmek için meşaleli yürüyüş yaptı.

Taksim Meydanı'nda toplanan ve ellerinde meşaleler bulunan grup üyeleri, slogan atarak Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Turgut, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinin 55. gününde olduğunu belirterek, ''Dün 66 cezaevinde 698 siyasi tutuklu açlık grevindeyken, bugün 72 cezaevinde 10 bine yakın siyasi tutuklu ve hükümlü süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlamış bulunuyor'' dedi.

Turgut, açlık grevinde bulunanların baş dönmesi, kilo kaybı, tansiyon düşmesi, halsizlik, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gibi sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Açlık grevindekilerin taleplerine değinen Turgut, ''Ölümlerin yaşanmaması için, bir an önce diyalog süreci başlatılmalıdır. Tüm halkımızı, duyarlı olmaya ve ülkenin önemli bir sorunu haline gelen açlık grevleri konusunda demokratik tutum almaya çağırıyoruz'' şeklinde konuştu.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

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