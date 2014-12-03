Kerry: IŞİD'i yenmek yıllar sürebilir

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı oluşturdukları koalisyonun başarılı olmasının yıllar sürebileceğini söyledi. Washington'un inisiyatifiyle ve 60 ülkenin katılımıyla oluşturulan koalisyonun Brüksel'deki toplantısında konuşan Kerry, buna karşın şimdiden askeri operasyonları ile IŞİD'e zarar verdiklerini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kerry, IŞİD'in koalisyondaki tüm ülkelerin değerlerine ve çıkarlarına tehdit oluşturduğunu vurguladı. Amerikalı bakan, koalisyonun gücünün bir diğer göstergesinin de üyelerinin çeşitliliği olduğuna dikkat çekti.

NATO merkezinde toplandılar

NATO Genel Merkezi'ndeki toplantıya, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin yanı sıra çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinden dışişleri bakanları da katılıyor. Toplantıda IŞİD'e karşı izlenecek en iyi askeri stratejinin ne olduğu, Irak ve Suriye'ye yabancı savaşçı akışının nasıl engellenebileceği tartışılacak.

Koalisyona katılmayan Türkiye, üslerinin IŞİD'e yönelik hava saldırılarında kullanılmasından önce Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor. Bu konuda Washington ve Ankara arasında henüz görüş birliği sağlanmış değil.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e yönelik hava saldırılarının çoğu ABD tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte Suriye'deki hava saldırılarına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği, Ürdün ve Bahreyn; Irak'taki saldırılara ise Avustralya, Belçika, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa ve Hollanda da katılıyor.