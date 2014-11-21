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Dünya

Kerry: İran nükleer görüşmelerinde anlaşmaya odaklanılacak

Dünya güçleri, İran'dan nükleer silah üretiminde bulunmadığını göstermesini istiyor

21 Kasım 2014 10:16

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin bir anlaşmaya varmaya odaklanacağını söyledi.

Dünya güçleri, İran'dan nükleer silah üretiminde bulunmadığını göstermesini istiyor, bunun karşılığında yaptırımları kaldıracaklarını söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, son derece çetin geçmesi beklenen görüşmelere altı ülkeden temsilciler katılacak.

En geç Pazartesi gününe kadar anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Rusya'nın baş müzakerecisi Sergei Ryabkov Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda, yeni bir ruh olmadığı sürece bir anlaşmaya varmak çok zor olacak" diye konuştu.

ABD, AB ve diğer Batılı güçler İran'ın gizlice nükleer silah geliştirdiğine inanıyor.

Tahran ise nükleer programının askeri bir amaç taşımadığını belirtiyor, bunun enerji ve tıp alanındaki ihtiyaçlar nedeniyle yürütüldüğünde ısrar ediyor.

John Kerry Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Kerry'nin görüştüğü ilk isim İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif oldu.

Viyana öncesi Paris'te konuşan Kerry olası anlaşmayla ilgili, "Aramızda bir uzatma hakkında konuşmuyoruz" dedi.

Görüşmelerdeki ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin olacak.

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