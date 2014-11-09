İran ve ABD nükleer görüşmeler için buluştu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın nükleer programını konuşmak üzere Umman'da buluştu. İkiliye AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da eşlik ediyor. İki bakan bu ay sonunda ulaşılması istenen kapsamlı bir anlaşmanın önündeki engelleri tartışıyor.

Taraflar İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması karşılığında ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesini daraltması üzerine görüşmeleri sürdürüyor. Ancak çözülmesi en zor konular arasında İran'ın programını ne kadar daraltacağı ve yaptırımların hangi sürede kaldırılacağı bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kerry ve Zarif arasındaki görüşmelere İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in en üst düzey yardımcısı olan Ali Ekber Vilayeti'nin de katılabileceğini söyledi.

'Görüşmelerde boşluklar var'

Bugün yapılan görüşmelerden bir yıl önce ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin İran'ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması karşılığında yaptırımların hafifletileceğine dair bir ara anlaşmaya varmıştı. Her ne kadar bir takım ilerlemeler sağlanmış olsa da, Kerry görüşmelerde ciddi boşluklar olduğu kanaatinde.

BBC tarafından görülen gizli bir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporu ise süreci biraz daha karmaşık hale getirebilir. Raporda, İran'ın bazı nükleer tesislerinde yürüttüğünden şüphenilen gizli aktiviteler hakkında yanıt vermediği söyleniyor.

Kerry: IŞİD ve nükleer anlaşmanın ilgisi yok

Kurum, İran'ın Mayıs ayında yaklaşık bir düzine kadar şüpheli etkinlik hakkında Ağustos ayına kadar bilgilendirme yapmayı kabul ettiğini, ancak bilgilendirmeyi yapmadığını söylüyor.

Umman'ın başkenti Muskat'ta görüşmeleri takip eden BBC muhabiri Barbara Plett Usher tarafların her ikisinin anlaşmak için tarihi bir fırsatı ellerinde bulundurduklarını kabul ettiğini ve 24 Kasım tarihi itibarıyla bir anlaşmaya varılmaması ihtimali karşısında endişelerini belirttiklerini söyledi.

Kerry ayrıca, nükleer görüşmelerin İran'la Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı olası bir işbirliği ile bağlantılı olmadığının da altını çiziyor.